(Québec) Le gouvernement Legault jette du lest et présente un plan de déconfinement qui s’étalera jusqu’au 14 mars, date où « l’essentiel » des mesures sanitaires sera levé. Québec abandonne la « limite légale » permise dans les rassemblements privés. Les salles de spectacle pourront rouvrir au maximum de leur capacité dès le 28 février.

Fanny Lévesque La Presse

« On pense que c’est un risque calculé de vous présenter aujourd’hui un plan de déconfinement, c’est une étape importante », a lancé le premier ministre en conférence de presse. « Il va falloir apprendre à vivre avec le virus, la COVID est là pour rester », a expliqué M. Legault, qui invite les Québécois « à gérer leurs risques » et faire preuve de prudence dans leurs activités.

À compter de ce samedi, il n’existera plus de limite légale au nombre d’invités à la maison. La Santé publique continue par contre à recommander une limite de 10 personnes par rassemblement privé ou les personnes de trois adresses différentes. Dans les restaurants, toujours à compter de samedi, c’est cette règle qui sera appliquée : un maximum de 10 personnes à table ou de trois adresses différentes.

« Jusqu’à la semaine dernière, il y avait trop d’incertitude […] le risque était trop grand », a fait valoir M. Legault. Québec s’attend néanmoins à ce que les nouveaux assouplissements entraînent une hausse des hospitalisations au cours des prochaines semaines. Les hospitalisations sont passées de 3400, il y a trois semaines, à quelque 2400 aujourd’hui, ce qui donne « une marge de manœuvre » au gouvernement.

Québec assouplit également les règles entourant les activités sportives et culturelles. Dès le lundi 14 février, les matchs sportifs seront à nouveau autorisés comme la présentation de spectacle extérieur avec une limite de 5000 spectateurs. La semaine suivante, dès le 21 février, les commerces pourront rouvrir à 100 % de leur capacité. La capacité des salles de spectacle et des lieux cultes sera élargie à 50 %.

Le 28 février sonnera la fin du télétravail obligatoire et le retour des tournois sportifs. Les lieux de culte et salles de spectacles seront rouverts à 100 % de leur capacité, à l’exception du Centre Bell et du Centre Vidéotron. Ce sera aussi la réouverture des bars, mais la danse et le karaoké demeureront interdits jusqu’au 14 mars. C’est d’ailleurs au 14 mars que les restaurants pourront rouvrir complètement leur salle à manger.

« Le 14 mars, l’essentiel des mesures sera levé », s’est réjoui M. Legault alors que les Québécois pourront se rapprocher de la « vie normale ».

Québec a ouvert la porte à la fin du port du masque sur les bancs d’école après le 14 mars, selon l’évolution de la situation épidémiologique. Le passeport vaccinal est cependant « là pour rester », a assuré le ministre de la Santé, Christian Dubé. La fin de l’urgence sanitaire viendra quant à elle après l’adoption d’un projet de loi qui précisera les mesures exceptionnelles à conserver, comme le passeport vaccinal et les primes dans le secteur de la santé. Le texte législatif sera déposé en mars et son adoption pourrait venir ce printemps.

Si François Legault privilégiait un déconfinement « mollo » il y a deux semaines, il assure que le plan présenté mardi est toujours progressif et prudent. Des propos appuyés par le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau. Ce dernier dit être sûr que les mesures annoncées tiendront dans le temps. M. Legault a évoqué la possibilité de devancer ou retarder certaines dates.