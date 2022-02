Environ 46 % des foyers de soins de longue durée de la province connaissent des éclosions de COVID-19. La semaine dernière, ce taux était de 50 % et plus.

(Toronto) L’Ontario signalait lundi 2155 hospitalisations liées à la COVID-19 et 486 patients aux soins intensifs.

Holly McKenzie-Sutter La Presse Canadienne

Tous les hôpitaux ne communiquent pas les données des week-ends, mais comparativement à il y a une semaine, il s’agit d’une baisse de 828 hospitalisations et de 69 patients aux soins intensifs. On signalait lundi 11 décès supplémentaires liés à la COVID-19.

On enregistrait 2088 nouveaux cas de COVID-19 lundi, mais la Santé publique rappelle que le nombre réel est probablement plus élevé en raison des changements apportés à la politique de dépistage, réservée maintenant à des clientèles prioritaires.

L’Ontario ne divulgue pas de données sur les cas et les éclosions dans les écoles, mais neuf écoles étaient fermées vendredi « en raison d’éclosions ou de considérations opérationnelles ». Par ailleurs, 389 écoles avaient signalé des taux d’absence des élèves et du personnel de 30 % ou plus.

Environ 46 % des foyers de soins de longue durée de la province connaissent des éclosions de COVID-19. La semaine dernière, ce taux était de 50 % et plus.

Les résidents des établissements de soins de longue durée de l’Ontario peuvent d’ailleurs commencer maintenant à faire des sorties sociales et accueillir plus de proches aidants désignés. Les assouplissements des restrictions interviennent lundi après plus d’un mois de règles plus strictes visant à ralentir la propagation du variant Omicron dans la province.

Le ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra, a déclaré lundi que son gouvernement souhaitait adopter une approche prudente pour assouplir les restrictions dans ce secteur, « même si les indicateurs vont dans la bonne direction ».

Le nombre de proches aidants désignés par résident est passé lundi de deux à quatre, bien que seulement deux pourront être présents simultanément. Les résidents qui ont reçu au moins trois doses d’un vaccin contre la COVID-19 sont désormais autorisés à reprendre les sorties sociales d’une journée.

Beaucoup de morts dans les foyers

Alors que les règles ont commencé à s’assouplir lundi, le ministre Calandra a soutenu que la vaccination avait aidé les résidences et foyers à affronter la vague Omicron. Il n’a cependant pas pu fournir de détails sur le statut vaccinal des résidents qui meurent en nombre croissant depuis que le nouveau variant s’est installé en Ontario.

Les décès dans ces établissements ont augmenté en janvier, avec 185 morts signalés au cours des deux dernières semaines. Le nombre de foyers en éclosion s’élevait à 290 lundi – soit 46 % de tous les foyers –, en légère baisse par rapport à la semaine dernière.

L’obligation pour tout le personnel de ce secteur de recevoir la troisième dose de vaccin a été repoussée jusqu’en mars, en raison d’éclosions et d’autres perturbations. Malgré tout, les taux de vaccination dans ce secteur sont très élevés. À la fin de la semaine dernière, 84 % du personnel et 91 % des résidents admissibles avaient reçu la troisième dose, et certains avaient même reçu une quatrième dose, indique le gouvernement.

Les décès dus au virus pendant la vague Omicron n’ont pas atteint les niveaux observés lors des vagues qui ont précédé la vaccination, mais l’Ontario a enregistré en janvier un nombre important de décès liés au virus.

Selon le gouvernement, on a enregistré en fin de semaine seulement 18 décès liés au virus chez les résidents de foyers de soins de longue durée.

Alors que le nombre d’éclosions dans ces foyers diminue lentement, M. Calandra a soutenu lundi que le gouvernement procédait à davantage d’inspections des établissements pour s’assurer que les normes étaient respectées. Il a aussi indiqué que plus d’inspecteurs seraient intégrés au cours des prochains mois.