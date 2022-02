Québec rapporte dimanche une baisse des hospitalisations, avec 36 patients hospitalisés de moins par rapport à la veille.

Mayssa Ferah La Presse

Au total, 2411 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées. De ce nombre, 177 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de quatre par rapport à samedi.

Le dernier bilan rapporte 22 décès en lien avec le virus.

On compte dimanche 2568 nouveaux cas de COVID-19. En raison du dépistage limité à certains groupes de la population, ces chiffres ne sont toutefois pas représentatifs de la situation épidémiologique actuelle au Québec.

Le nombre d’éclosions actives est de 1348.

Un total de 26 131 analyses ont été réalisées le 4 février. Le taux de positivité a glissé de 0,4 point de pourcentage à 10,4.

La campagne de vaccination bat de l’aile. Pas moins de 46 030 doses de vaccin, soit un peu moins de 9000 que la veille, ont été administrées au cours des 24 dernières heures, dont 21 460 doses de rappel.

Le pourcentage de personnes âgé de 5 ans et plus ayant reçu une première dose est toujours d’environ 91 %. On signale aussi qu’environ 85 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose et qu’environ 47 % a reçu une dose de rappel.

56 décès en Ontario

L’Ontario a déploré dimanche 56 décès supplémentaires liés à la COVID-19, trois de moins que la veille.

Les autorités ont aussi signalé 2230 hospitalisations. Elles ont recensé 486 patients aux soins intensifs.

La ministre de la Santé, Christine Elliot, a rappelé que ce ne sont pas tous les hôpitaux qui rapportent leurs données au cours du week-end.

L’Ontario a enregistré 2887 nouveaux cas de COVID-19, mais la Santé publique rappelle que le nombre réel est probablement plus élevé, en raison des modifications apportées à la politique de dépistage, réservé maintenant à des clientèles prioritaires.

Toutefois, cela correspond au mouvement à la baisse signalé depuis plusieurs jours.

Avec La Presse Canadienne