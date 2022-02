La pression continue de diminuer sur le réseau de la santé au Québec, approchant maintenant la barre des 2600 hospitalisations. On dénombre toutefois 42 décès supplémentaires liés au virus, pendant que la vaccination n’arrive toujours pas à reprendre de la vitesse.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 42 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne à 45 sur une période d’une semaine. La tendance est ainsi en baisse de 27 %.

On observe jeudi une baisse de 93 hospitalisations par rapport à la veille, qui se traduit par 193 nouvelles entrées et 286 sorties. À ce jour, 2637 patients sont hospitalisés en lien avec la COVID-19, dont 191 se trouvent toujours aux soins intensifs, une baisse de 13 cas sur ce plan en 24 heures (23 entrées, 36 sorties).

Les 2637 personnes hospitalisées représentent une baisse de 16 % par rapport à la semaine dernière. La baisse aux soins intensifs se chiffre à 19 %.

Mercredi, en se basant sur de nouvelles projections de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, a toutefois indiqué que tout porte à croire que les nouveaux assouplissements annoncés par Québec entraîneront plus de transmission et, donc, davantage d’hospitalisations au cours des prochaines semaines.

« Il ne faut pas s’inquiéter outre mesure, mais c’est tout à fait vraisemblable que la levée des mesures va entraîner plus de contagion, notamment avec le risque en particulier de voir plus d’hospitalisations. Il faut continuer à réduire ses contacts », a-t-il imploré en ce sens. En réitérant qu’il ne souhaite pas revenir sur le déconfinement en cours, le Dr Boileau a toutefois parlé de « risques » et de « nuages » à l’horizon.

Les autorités signalent aussi jeudi 3592 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte la moyenne à 3216, en baisse de 26 % sur une semaine. Il convient toutefois de rappeler que ces chiffres ne sont pas représentatifs de la situation épidémiologique en raison des limites imposées au dépistage, qui est maintenant réservé à certains groupes de la population.

Mardi, la Santé publique a néanmoins réalisé 30 390 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. Le taux de positivité est actuellement de 12,3 %.

Un peu plus de 53 850 tests rapides ont jusqu’à maintenant été « autodéclarés » sur la nouvelle plateforme numérique du gouvernement Legault, desquels près de 41 000 se sont révélés positifs.

Côté vaccination, la campagne peine toujours à gagner du rythme. Mardi, environ 47 395 doses supplémentaires ont été administrées mercredi, auxquelles s’ajoutent à peine un peu plus de 1000 vaccins donnés avant le 2 janvier qui n’avaient pas encore été officiellement comptabilisés. En incluant les personnes vaccinées à l’extérieur de la province, ce sont jusqu’ici plus de 18,1 millions de doses qui ont été données à des Québécois.

Selon les chiffres du gouvernement, 2410 personnes, soit un bond de 146 par rapport au 26 janvier, avaient été engagées pour venir en renfort dans les soins infirmiers et cardio-respiratoires en date de ce mercredi. Environ 5405 personnes qui travaillaient à temps partiel sont aussi passées à temps complet, un gain de 80 en comparaison avec la semaine dernière.

Avec Pierre-André Normandin