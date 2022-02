Un rebond des hospitalisations, des infections et des décès liés à la COVID-19 pourrait survenir en février, anticipe l’Institut national de santé publique (INSPQ) dans de nouvelles modélisations parues mercredi. Si le niveau d’occupation des lits ne devrait pas remonter à celui observé ces dernières semaines, tout dépendra toutefois du niveau de contacts sociaux des Québécois.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Dans un scénario optimiste, où les Québécois auraient des contacts sociaux dans une proportion oscillant entre 60 et 70 % de ceux du mois de décembre 2021, l’INSPQ prévoit en effet que « les cas, les nouvelles hospitalisations et les décès pourraient se stabiliser ou augmenter légèrement en février, avant de diminuer de nouveau » dans le Grand Montréal.

À l’inverse, dans un scénario pessimiste, qui prévoit que la population aurait des contacts sociaux atteignant jusqu’à 85 % de ceux de décembre 2021, « les cas, les nouvelles hospitalisations et les décès pourraient augmenter substantiellement en février », mais sans atteindre des pics supérieurs à ceux de janvier 2022.

C’est donc dire que dans les deux scénarios de base, « le modèle prédit qu’il pourrait y avoir une augmentation de la transmission communautaire à la suite des assouplissements annoncés le 25 janvier », indique l’organisme, qui dit ne pas pouvoir « exclure » une hausse des différents indicateurs en février.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR L’INSPQ

Ces projections doivent toutefois « être interprétées avec prudence, car elles peuvent être affectées par les nouvelles directives de gestion des hospitalisations et elles supposent que les durées de séjour par âge sont stables à travers le temps », précise l’INSPQ dans son rapport, en rappelant que « des changements importants dans les pratiques d’admission ou de sortie pourraient réduire les hospitalisations en cours ».

Dans ses modélisations, l’Institut confirme par ailleurs « que le pic des cas aurait été atteint au début janvier 2022 et celui des nouvelles hospitalisations aurait été atteint entre le 6 et 12 janvier 2022 ».

Par les « assouplissements annoncés le 25 janvier », les chercheurs de l’Institut font référence à la réouverture des salles à manger des restaurants qui avait été annoncée ce jour-là, pour le 31 janvier. Québec permet aussi depuis lundi aux Québécois de se rassembler à quatre personnes ou deux bulles. Les sports civils et parascolaires réservés aux jeunes ont aussi repris ce lundi, tandis que les salles de spectacle et les cinémas redémarreront le 7 février. Les gyms et les spas, eux, pourront rouvrir le 14 février.

Le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, doit faire le point sur la situation de la COVID-19 un peu après midi, mercredi.