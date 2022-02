Il ne faut pas « s’inquiéter outre mesure », mais les nouveaux assouplissements annoncés par Québec risquent bel et bien d’entraîner plus de transmission et davantage d’hospitalisations au cours des prochaines semaines, reconnaît le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« On est toujours à un moment charnière de la progression de la pandémie au Québec », a d’emblée déclaré le Dr Boileau lors d’une conférence de presse tenue en début d’après-midi, mercredi. L’avenir demeure « optimiste », selon lui, mais quelques signaux appellent à la prudence, dont la « légère hausse » des hospitalisations liées à la COVID-19 chez les jeunes enfants.

« Il ne faut pas s’inquiéter outre mesure, mais c’est tout à fait vraisemblable que la levée des mesures va entraîner plus de contagion, notamment avec le risque en particulier de voir plus d’hospitalisations », a indiqué le Dr Boileau, en appelant à continuer de réduire ses contacts.

Parlant toujours d’une « progression prudente et graduelle » à opérer, il dit comprendre « que les Québécois ont besoin de reprendre une vie plus normale pour des raisons de mieux-être psychologique », en ayant accès « aux arts, aux sports, à la socialisation, au repos et à la restauration ».

« Dans les donnes plus récentes et dans la dernière semaine du mois de janvier, on note que la baisse commence à ralentir. La transmission diminue encore, mais de façon moins marquée. Il y a une tendance qui est en train de changer », a de son côté avancé le vice-président associé aux affaires scientifiques de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Éric Litvak. « Malheureusement, la vague Omicron n’est pas encore terminée », a-t-il renchéri, en prévenant que de l’incertitude demeure aussi entourant le sous-variant BA.2 de la souche Omicron qui, selon certaines études, pourrait être plus contagieux que la version originale. Cette sous-lignée a jusqu’ici été détectée dans 57 pays, a annoncé mardi l’OMS.

Le Dr Boileau a réitéré qu’il sera crucial de « profiter de la dose de rappel », en reconnaissant que des « dizaines de centaines de milliers de Québécois » ont contracté le virus ces dernières semaines, et « n’ont donc pas besoin d’aller chercher leur dose de rappel » dans l’immédiat. Cela dit, tous les Québécois ayant contracté la COVID-19 devraient prendre rendez-vous pour recevoir leur troisième dose, a-t-il insisté. « C’est pertinent de se poser la question, et on se la pose », a-t-il aussi dit au sujet d’un éventuel passeport vaccinal à trois doses, pour relancer les efforts de vaccination, qui montrent des signes d’essoufflement.

Deux scénarios, une hausse

Les nouvelles projections de l’Institut national de santé publique (INSPQ) publiées mercredi envisagent un rebond des hospitalisations, des nouvelles infections et des décès associés à la COVID-19 en février.

Dans un scénario optimiste, où les Québécois auraient des contacts sociaux dans une proportion oscillant entre 60 et 70 % de ceux du mois de décembre 2021, l’INSPQ prévoit en effet que « les cas, les nouvelles hospitalisations et les décès pourraient se stabiliser ou augmenter légèrement en février, avant de diminuer de nouveau » dans le Grand Montréal.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR L’INSPQ

À l’inverse, dans un scénario pessimiste, qui prévoit que la population aurait des contacts sociaux atteignant jusqu’à 85 % de ceux de décembre 2021, « les cas, les nouvelles hospitalisations et les décès pourraient augmenter substantiellement en février », mais sans atteindre des pics supérieurs à ceux de janvier 2022.

C’est donc dire que dans les deux scénarios de base, « le modèle prédit qu’il pourrait y avoir une augmentation de la transmission communautaire à la suite des assouplissements annoncés le 25 janvier », indique l’organisme, qui dit ne pas pouvoir « exclure » une hausse des différents indicateurs en février.

L’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS), de son côté, prévoit « une diminution du nombre de nouvelles hospitalisations, pour atteindre environ 100 par jour » dans les deux prochaines semaines au Québec. Sa PDG par intérim, la Dre Michèle De Guise, a toutefois rappelé que son groupe « ne fait pas de projections en fonction des assouplissements », comme le fait l’INSPQ. Autrement dit, les projections de l’INESS ne sont basées que sur les indicateurs en temps réels.

Depuis ce lundi, les salles à manger des restaurants peuvent rouvrir leurs portes, à 50 % de capacité, et les Québécois peuvent se rassembler à quatre personnes ou deux bulles. Les sports civils et parascolaires réservés aux jeunes ont aussi repris lundi, tandis que les salles de spectacle et les cinémas redémarreront le 7 février. Les gyms et les spas, eux, pourront rouvrir le 14 février.