La pression semble continuer de diminuer dans le réseau de la santé, mais les décès liés à la COVID-19 s’accumulent toutefois encore dans la province, pendant que la campagne de vaccination peine toujours à reprendre de la vitesse.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Les 63 nouveaux décès rapportés ce mardi par les autorités gouvernementales québécoises portent en effet la moyenne quotidienne à 50. La tendance est ainsi en baisse de 28 % sur une semaine.

Pendant ce temps, on observe néanmoins une nouvelle baisse de 36 hospitalisations, qui se traduit par 207 nouvelles entrées et 243 sorties. À ce jour, 2852 patients demeurent hospitalisés en lien avec le virus, dont 218 se trouvent toujours aux soins intensifs, une baisse de cinq cas sur ce plan (19 entrées, 24 sorties).

À ce jour, les 2852 personnes hospitalisées représentent une baisse de 13 % sur une semaine. La baisse est de 17 % aux soins intensifs.

On signale aussi mardi 2730 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte à 3315 la moyenne quotidienne à cet égard, un chiffre baisse de 34 % sur une semaine. Il convient toutefois de rappeler que ces chiffres ne sont pas représentatifs de la situation épidémiologique en raison des limites imposées au dépistage, qui est maintenant réservé à certains groupes de la population.

Dimanche, la Santé publique avait réalisé 21 699 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire.

Jusqu’ici, un peu plus de 48 100 tests rapides ont été « autodéclarés » sur la nouvelle plateforme numérique du gouvernement Legault, dont tout près de 36 400 se sont révélés positifs à la COVID-19.

En ce qui concerne la vaccination, le rythme s’accélère, mais de manière assez modeste. Dans la journée de lundi, 52 345 doses supplémentaires ont été administrées, auxquelles s’ajoutent 1610 vaccins donnés avant le 31 janvier qui n’avaient pas encore été comptabilisés. En incluant les personnes vaccinées à l’extérieur de la province, ce sont jusqu’ici plus de 18 millions de doses qui ont été données à des Québécois.

Dans la population générale, 86,1 % des Québécois ont une dose, 80,2 % en ont deux et approximativement 43 % d’entre eux ont maintenant leurs trois doses.

Le tout survient alors que le premier ministre François Legault doit prendre la parole à 13 h, en compagnie du ministre de la Santé Christian Dubé et du directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, pour faire le point sur la COVID-19. Il devrait notamment annoncer qu’il laissera tomber l’imposition d’une taxe ou « contribution santé » aux non-vaccinés, en plus de quelques assouplissements comme la réouverture des gyms et la reprise des sports pour les adultes dès le 14 février.

Avec Pierre-André Normandin