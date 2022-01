Après une forte baisse dimanche, les hospitalisations continuent de diminuer au Québec, mais à un rythme plutôt faible. On rapporte pendant ce temps 33 décès supplémentaires liés au virus dans la province, pendant que la campagne de vaccination semble ralentir.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 33 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne à 53. La tendance est ainsi à la baisse de 24 % sur une période d’une semaine. La majeure partie des décès enregistrés depuis une semaine est survenue chez des personnes qui vivaient à domicile (58 %), pendant que 19 % vivaient en RPA et 17 % en CHSLD.

Pour l’heure, 2888 patients demeurent hospitalisés en lien avec la COVID-19 au Québec, une baisse de sept personnes en 24 heures, qui se traduit par 166 nouvelles entrées et 173 sorties. Du total, 223 patients sont toujours aux soins intensifs, une baisse de 10 cas sur ce plan (15 entrées, 25 sorties).

Bien que les hospitalisations soient relativement stables par rapport à dimanche, les 2888 personnes qui sont présentement hospitalisées représentent tout de même une baisse de 13 % sur une semaine. Aux soins intensifs, le nombre de patients a diminué de 15 % depuis une semaine.

On signale par ailleurs 2423 nouveaux cas, ce qui porte la moyenne quotidienne sur sept jours à 3351, une tendance qui est en baisse de 37 % sur une semaine. Il convient toutefois de rappeler que ces chiffres ne sont pas représentatifs de la situation épidémiologique en raison des limites imposées au dépistage, qui est maintenant réservé à certains groupes de la population.

Samedi, la Santé publique a néanmoins réalisé 21 856 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. À ce jour, près de 44 300 tests rapides ont été « autodéclarés » sur la nouvelle plateforme en ligne du gouvernement Legault, dont une forte majorité d’entre eux, soit environ 33 400, se sont révélés positifs.

Zoom sur la vaccination

Côté vaccination, le rythme ralentit. Dimanche, à peine 42 060 doses supplémentaires ont été administrées, auxquelles s’ajoutent 973 vaccins donnés avant le 30 janvier qui n’avaient pas encore été comptabilisés.

De ce nombre, plus de 28 000 étaient des troisièmes doses, environ 11 000 des deuxièmes doses et 1650 des premières doses. Un peu moins de 800 de ces premières doses ont été données à des jeunes de 5 à 11 ans. Plus de 62,2 % de ces enfants ont la première dose, et 20 % ont leur deuxième.

Plus globalement, environ 86,1 % de la population québécoise générale a reçu une dose de vaccin jusqu’ici, pendant que 80,1 % en a maintenant deux et que 42,5 % a déjà ses trois doses.

En incluant les personnes vaccinées à l’extérieur de la province, ce sont jusqu’ici plus de 17,9 millions de doses qui ont été administrées à des Québécois.

Avec Pierre-André Normandin