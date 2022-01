François Legault a promis dimanche de faire « le tour de la situation » afin de déterminer si de nouveaux allégements sont possibles dans les prochains jours, au moment où la pression continue de diminuer sur le réseau de la santé au Québec. Une rencontre est prévue lundi soir avec la Santé publique.

« J’ai une rencontre demain soir qui est prévue avec le Dr Boileau, son équipe et les deux instituts d’experts. On va faire le tour de la situation. Comme je le disais tantôt, on est passés de 3400 à 2900 hospitalisations. On s’en va dans la bonne direction, mais 2900, c’est encore beaucoup », a expliqué le premier ministre en point de presse dimanche.

L’important, dit M. Legault, sera alors d’évaluer les « impacts estimés » de l’ouverture des écoles ou encore des restaurants, dès lundi. « Ce qu’on va essayer de faire ensemble, c’est de regarder les projections et de voir, au niveau des ouvertures qu’on a déjà faites, quels sont les impacts estimés et est-ce qu’on peut en faire plus », a-t-il expliqué.

Dans tous les cas, « on va être prudents et comme je l’ai dit, on va y aller mollo », a toutefois encore insisté le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui a répété vouloir « tendre la main » à la « petite minorité » qui refuse toujours de se faire vacciner « pour diverses raisons ».

L’état des lieux

Les 11 décès rapportés ce dimanche ont porté à environ 56 la moyenne quotidienne sur 7 jours. La tendance est en baisse de 20 % sur une semaine.

À ce jour, 2662 patients COVID demeurent hospitalisés dans le réseau de soins réguliers au Québec, une baisse de 80 personnes dans les 24 dernières heures. De plus, 233 personnes se trouvent aux soins intensifs, ce qui représente toutefois une légère hausse de 2 cas sur ce plan par rapport à la veille.

Pour l’heure, le total des 2895 personnes hospitalisées représente une baisse de 12 % sur une semaine. Aux soins intensifs, les 233 patients sont en baisse de 15 %.

Dans de nouvelles modélisations parues jeudi dernier, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) avait confirmé s’attendre « une diminution du nombre de lits réguliers occupés par de patients COVID, pour atteindre environ 2500 » dans les 2 prochaines semaines, prévenant toutefois que ses projections comportent leur lot « d’incertitudes ».

À compter de lundi, les salles à manger des restaurants pourront rouvrir à 50 % de leur capacité. Le passeport vaccinal y sera toujours obligatoire, et un maximum de deux bulles familiales par table sera autorisé ou quatre personnes provenant d’adresses différentes. Les restaurants doivent fermer au plus tard à minuit. Les ventes d’aliments et de boissons doivent cesser à 23 h.

Les rassemblements privés à l’intérieur seront à nouveau permis dès le 31 janvier. Comme pour les restaurants, la limite est fixée à quatre personnes ou aux occupants de deux bulles familiales. Les jeunes pourront reprendre leurs activités sportives et de loisir de groupe, sauf pour les compétitions et les tournois, et le tout, sans spectateurs. Le maximum pour chaque équipe ou chaque groupe est de 25 enfants de moins de 18 ans, ce qui inclut la reprise du parascolaire au primaire et au secondaire.

Les gyms, eux, n’ont toujours pas de date de réouverture en vue. Plusieurs d’entre eux entendent d’ailleurs défier Québec en ouvrant leurs portes ce dimanche, à l’initiative du mouvement #lasantéenpremier lancé cette semaine par le Club Le Vestiaire.

Zoom sur la vaccination

Côté vaccination, tout près de 57 640 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées dans la journée de samedi, dont plus de 36 000 étaient des troisièmes doses, plus de 18 000, des deuxièmes doses et à peine 2800, des premières doses. De ce dernier chiffre, 1471 premières doses ont été administrées chez de jeunes enfants âgés entre 5 et 11 ans.

Environ 86,1 % de la population québécoise générale a maintenant une dose, pendant que 80 % en a deux. Un peu plus de 42 % des Québécois ont déjà leurs trois doses. Chez les jeunes, 62,1 % des 5-11 ans ont leur première dose, et 18,4 % ont reçu deux doses.

On signale par ailleurs 2838 nouveaux cas, ce qui porte la moyenne quotidienne sur 7 jours à 3405, une tendance qui est en baisse de 40 % sur une semaine. Il convient toutefois de rappeler que ces chiffres ne sont pas représentatifs de la situation épidémiologique en raison des limites imposées au dépistage, qui est maintenant réservé à certains groupes de la population.

Plus tôt vendredi, la Santé publique a réalisé environ 28 490 analyses de tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire.

