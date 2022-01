Convoi contre la vaccination obligatoire

Six kilomètres de camions devant le parlement d’Ottawa

(Ottawa) Le centre-ville d’Ottawa était survolté vendredi soir : les camionneurs en provenance de Hamilton, en Ontario, se sont garés devant le parlement dans une cacophonie de coups de klaxon et d’acclamations. Le convoi ferait six kilomètres de long, selon les autorités. « Et ce n’est que le début », prévient la police de la ville.