(Ottawa) Le nord, le sud, l’est et l’ouest : la police d’Ottawa se prépare à l’arrivée de centaines, voire de milliers de personnes dans des convois de camionneurs en provenance d’un peu partout au Canada.

Lila Dussault La Presse

« C’est une situation complexe, fluide et qui évolue rapidement », a indiqué Peter Sloly, chef de la police d’Ottawa lors d’une conférence de presse en ligne vendredi. Les convois de camionneurs en provenance de l’ouest du Canada, tout comme ceux arrivant du Québec et des Maritimes, sont attendus à Ottawa vendredi.

La manifestation principale du mouvement appelé « Canada Unity » est prévue pour samedi et pourrait s’étirer pendant plusieurs jours, a prévenu Peter Sloly. D’importants bouchons de circulation sont prévus au centre-ville et sur les autoroutes menant à la ville pendant les prochains jours.

Vendredi matin, quelques militants se trouvaient déjà au parc de la Confédération, situé en face du Parlement. L’un des organisateurs a refusé de se nommer et a demandé à La Presse de quitter les lieux. Il a affirmé, avec émotion, que les médias avaient « détruit sa vie ». Selon un autre manifestant présent sur place, de la musique est prévue au parc de la Confédération pour accompagner la manifestation.

Si les organisateurs des convois affirment que les intentions sont pacifiques, un mouvement parallèle d’individus avec des vues plus extrémistes, en provenance du Canada et de l’international, s’y est aussi greffé, a indiqué le Service de police d’Ottawa. La Presse écrivait jeudi que certains leaders du mouvement ont des alliances vers des groupes d’extrême droite prônant une idéologie de suprématie blanche.

Rappelons que les participants s’opposent à la politique obligeant les camionneurs canadiens long-courriers non vaccinés à faire une quarantaine de 14 jours à leur retour des États-Unis.

Le groupe « Canada Unity » demande à la gouverneure générale et au Sénat d’ordonner au gouvernement fédéral et à tous les gouvernements provinciaux et territoriaux de lever toutes les restrictions sanitaires liées à la COVID-19. Ils veulent aussi que les gouvernements s’engagent à renoncer à toutes les amendes liées à ces mesures et à annuler le passeport vaccinal, qualifié d’« illégal ».

La police se prépare

Le Service de police d’Ottawa collabore avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service de protection parlementaire. Les autorités sont aussi en contact avec les services de police des provinces adjacentes. Le nombre de manifestants en provenance des différents convois n’a pas été dévoilé pour l’instant, car il évolue constamment, a précisé Peter Sloly. Une estimation d’environ 200 véhicules en provenance des Maritimes et près de 2000 personnes venant du Québec a toutefois été confirmée par la police d’Ottawa lors de la conférence de presse de vendredi matin.

Les forces de l’ordre seront déployées sur la colline du Parlement. Une importante présence policière est attendue, assurée notamment par des policiers en civil qui vont surveiller et documenter les mouvements de la foule. Des policiers seront aussi déployés sur les toits. La police prévoit aussi l’utilisation de drones à des fins de surveillance.

« Nous sommes au courant des propos déplacés et menaçants tenus dans les médias sociaux en lien avec cette manifestation, a indiqué la police d’Ottawa sur Twitter vendredi. Nous faisons bon accueil aux manifestations pacifiques. Cela dit, la sûreté publique est primordiale — il y aura des conséquences pour les personnes s’adonnant à des actes criminels, à la violence et à des activités encourageant la haine. »

Le Service de police d’Ottawa a affirmé être préparé à poursuivre les individus qui décideraient de commettre des actes criminels, ou encore d’encourager à des actes de violence dans la ville.

Trafic et sécurité

Un trafic important est prévu dans la ville d’Ottawa, de même que sur les autoroutes qui y mènent. Le service de police d’Ottawa, en partenariat avec la Ville, recommande à tous les citoyens d’éviter le secteur du centre-ville dans la mesure du possible.

Pour les citoyens y résidant, il est préférable d’éviter les déplacements inutiles et de se préparer à des perturbations en termes de déplacements pour plusieurs jours. La police d’Ottawa a aussi partagé de l’information avec les commerçants du secteur vendredi matin. Ceux-ci ont le choix de garder leurs commerces ouverts ou pas. Au moins un restaurant a prévu ouvrir, en dépit des restrictions sanitaires.

Un avertissement de froid extrême est en vigueur dans le sud de l’Ontario vendredi. Les manifestants sont pour l’instant responsables de se procurer des toilettes chimiques et de l’hébergement. Les autorités sont préparées à intervenir si des personnes venaient à être mal prises. La Ville d’Ottawa installera aussi des toilettes chimiques, s’il venait à en manquer, a-t-il été précisé lors de la conférence de presse.

Avec La Presse Canadienne