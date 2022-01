Des dizaines de manifestants sont massés devant le Parlement d’Ottawa, dans un désordre de cris, de musique et de coups de klaxon. Les camions des convois en provenance notamment du sud de l’Ontario sont arrivés et paradent drapeaux au vent, sous des concerts d’acclamations.

Lila Dussault La Presse

« Freedom ! », « Liberté ! », scandent les personnes rassemblées sous le soleil et face à un vent mordant devant le Parlement, à Ottawa. À l’angle des rues Wellington et Metcalfe, les camions et camionnettes paradent en klaxonnant, bariolés d’inscriptions telles que « Fuck Trudeau » et « No mandate ». Chaque passage donne lieu à une nouvelle vague d’acclamations.

Le Parlement lui-même est protégé par des barricades de métal. Les convois les plus importants sont attendus plus tard en après-midi. Quelques camionnettes du service de police d’Ottawa surveillent les protestataires.

Rappelons que des convois en provenance de différentes parties du Canada et s’opposant à la vaccination obligatoire des camionneurs convergent vers Ottawa depuis plusieurs jours, dans un mouvement nommé « Canada Unity ». Des convois en partance de différents endroits au Québec sont aussi attendus vendredi.

PHOTO PATRICK SANFACON, LA PRESSE

Le groupe « Canada Unity » demande à la gouverneure générale et au Sénat d’ordonner au gouvernement fédéral et à tous les gouvernements provinciaux et territoriaux de lever toutes les restrictions sanitaires liées à la COVID-19, de renoncer à toutes les amendes liées à ces mesures, et d’annuler le passeport vaccinal, qualifié d’« illégal ».

La rue qui longe immédiatement la colline du Parlement est fermée à la circulation. Les deux voies les plus éloignées de la Colline sont réservées aux manifestants et les deux autres sont censées rester dégagées pour le passage des véhicules d’urgence.

Avec La Presse Canadienne