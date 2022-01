« On est sortis du tunnel »

Québec annonce « quelques petits assouplissements »

Devant la baisse des hospitalisations qu’il espère voir s’accélérer, le gouvernement Legault autorise « quelques petits assouplissements ». Les salles à manger des restaurants pourront rouvrir sous certaines conditions dès le 31 janvier, et les Québécois pourront se rassembler à quatre personnes ou deux bulles. Les sports civils et parascolaires réservés aux jeunes reprendront aussi lundi, tandis que les salles de spectacle et les cinémas redémarreront le 7 février.