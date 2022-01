Québec rapporte dimanche 12 hospitalisations de moins reliées à la COVID-19 dimanche, ainsi que 33 décès supplémentaires.

Mayssa Ferah La Presse

Au total, 3283 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées au Québec.

Actuellement, 273 patients se trouvent aux soins intensifs, soit deux personnes de moins que samedi.

Les 33 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne à 69, une hausse de 32 % sur une semaine. On déplore dorénavant 12 799 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

La province recense également 5141 nouveaux cas de COVID-19. Rappelons toutefois que les cas ne représentent plus un indicateur fiable de l’évolution de la pandémie au Québec, car l’accès aux tests PCR est limité à certains groupes, dont les travailleurs de la santé.

La moyenne de nouveaux cas des sept derniers jours s’élève à 5697, une chute de plus de 29,4 % par rapport au dimanche précédent.

Le nombre d’éclosions actives a légèrement fléchi, passant de 1625 à 1623.

Un total de 34 971 analyses ont été réalisées le 21 janvier. Le taux de positivité a baissé de 1,1 point de pourcentage à 10,5.

Pas moins de 75 299 doses de vaccin ont été administrées au cours des 24 dernières heures, dont 3755 premières doses et 53 800 doses de rappel.

Le pourcentage de personnes âgé de 5 ans et plus ayant reçu une première dose est toujours d’environ 90 %. On signale aussi qu’environ 83 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose et qu’environ 39 % a reçu une dose de rappel.

Avec Pierre-André Normandin, La Presse et La Presse Canadienne