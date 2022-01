La Santé publique de Montréal avait dit non au couvre-feu

La Santé publique de Montréal s’était opposée à l’imposition par Québec d’un deuxième couvre-feu au Québec, en décembre dernier. Elle avait en effet plutôt recommandé la mise en place de « mesures alternatives » pour contrôler la transmission de la COVID-19.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est ce que montre l’essentiel des recommandations envoyées par la directrice régionale de santé publique, la Dre Mylène Drouin, qui ont d’abord été obtenues par Radio-Canada vendredi après-midi.

Dans le document, dont La Presse a obtenu certains extraits, Mme Drouin suggère notamment « la mise en place de mesures alternatives à l’imposition du couvre-feu, en se basant sur leur efficacité à contrôler la transmission et leur potentiel moindre à engendrer des impacts collatéraux affectant disproportionnellement les populations les plus vulnérables ».

Elle ajoute que « si le recours à l’imposition d’un couvre-feu provincial devait être envisagé pour contrôler la transmission au Québec, la DRSP de Montréal recommande que le Comité d’éthique en santé publique ou tout autre service éthique indépendant soit mandaté pour fournir un avis ».

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE La Dre Mylène Drouin

« Ces recommandations s’appuyaient sur la situation et la réalité dans la région de Montréal, où nous considérions que les impacts collatéraux d’une telle mesure étaient considérables auprès des populations vulnérables de la métropole », a précisé vendredi le porte-parole de la Santé publique de Montréal, Jean-Nicolas Aubé, par courriel.

Fait à noter : ce n’est pas la première fois que la Dre Mylène Drouin manifeste une certaine opposition aux décisions du gouvernement Legault. En mai 2020, elle avait notamment affirmé à La Presse que le gouvernement aurait dû gérer la pandémie de COVID-19 à partir de la métropole, plutôt que de le faire depuis la ville de Québec.

Le national d’abord, rétorque Québec

Appelé à réagir vendredi, le gouvernement Legault s’est défendu de ne pas écouter les avis de la Santé publique, en disant d’abord se référer aux instances nationales. « Le fonctionnement est le même depuis le début de la pandémie : le gouvernement reçoit les recommandations de la Direction nationale de la santé publique. La Direction nationale de la santé publique a des rencontres préalables avec les directions régionales », affirme l’attachée de presse, Marjaurie Côté-Boileau.

On ne voulait pas infliger un deuxième couvre-feu aux Québécois, mais il fallait réduire les contacts pour sauver les hôpitaux. On était dans une montée fulgurante des cas à ce moment-là. On a suivi la recommandation de la Santé publique. Marjaurie Côté-Boileau, attachée de presse

En annonçant le couvre-feu, à la fin décembre, le premier ministre François Legault avait utilisé à plusieurs reprises la formule : « un geste extrême parce que la situation est extrême. ». La province était alors l’un des seuls endroits à mettre une telle mesure en vigueur.

Les oppositions n’ont pas tardé à réagir à la nouvelle, vendredi, alors qu’une rencontre se tenait justement à 15 h avec le premier ministre Legault. « Le jour même de l’annonce du couvre-feu, j’ai demandé l’avis de santé publique au soutien, sans quoi le PQ ne soutiendrait pas cette mesure. Vendredi lors de l’appel des oppositions, j’ai demandé à nouveau copie cet avis. On n’a toujours rien reçu », a fustigé sur Twitter le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon.

Chez Québec solidaire, le critique en santé, Vincent Marissal, a accusé M. Legault d’avoir « choisi en toute connaissance de cause de réinstaurer le couvre-feu, une mesure répressive, alors qu’il savait très bien qu’elle affecterait les jeunes et les plus vulnérables ».

« C’est très grave pour un gouvernement de ne pas écouter la science. La population québécoise ne verra jamais la lumière au bout du tunnel si la CAQ continue de favoriser des mesures répressives qui nuisent aux plus vulnérables et dont les effets n’ont jamais été prouvés. L’indépendance de la santé publique est nécessaire pour s’assurer que c’est la science qui guide la sortie de crise », a-t-il insisté.

Même son de cloche chez les libéraux. « Clairement, il y a une crise et un choc de vision. Je me pose des questions sur le processus de prise de décision », a tonné le nouveau porte-parole des dossiers en santé, Monsef Derraji, à ce sujet.

Le couvre-feu, qui s’est échelonné du 31 décembre dernier au 17 janvier, avait aussi été mal reçu par plusieurs organismes et une bonne partie de la population québécoise.

Avec Fanny Lévesque, La Presse