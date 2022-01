Capacité hospitalière

Le Québec en queue de peloton du G7

Un système de santé « au bout du rouleau » et un plan pour donner des « soins B au lieu d’A+ ». La situation des hôpitaux québécois est plus critique qu’en France, en Italie ou aux États-Unis, qui ont pourtant autant de patients hospitalisés. C’est notre faible nombre de lits d’hôpital qui en serait la cause : 21 % de ceux-ci sont actuellement occupés par des patients COVID – ce qui pourrait être un sommet parmi les pays du G7.