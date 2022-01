La Chine blâme le Canada pour l’arrivée d’Omicron

(Ottawa) L’unique cas du variant Omicron qui a été détecté à Pékin est arrivé par la poste, du Canada, prétendent les autorités chinoises. Ici, au pays, on considère l’allégation contre « un bouc émissaire en or » de « ridicule » et « très peu probable » .