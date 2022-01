« Le CHU souhaite offrir ses plus sincères condoléances aux parents et à la famille de la jeune fille », a précisé l’hôpital par communiqué lundi.

Une fillette de quatre ans a malheureusement perdu la vie des suites de la COVID-19, a annoncé le CHU de Québec – Université Laval lundi.

Lila Dussault La Presse

« Le CHU souhaite offrir ses plus sincères condoléances aux parents et à la famille de la jeune fille, a précisé l’hôpital par communiqué lundi. Pour des aspects de confidentialité et par respect pour la famille endeuillée, aucune entrevue ne sera accordée et aucun autre commentaire ne sera divulgué par le CHU. »

Le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé a rapidement réagi sur Twitter. « Cette nouvelle est d’une tristesse sans nom, a-t-il gazouillé. Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de cette fillette. »

Notons que depuis une semaine, 61 enfants ayant la COVID-19 sont hospitalisés dans la province, dont trois aux soins intensifs.

D’autres détails à venir.

Avec la collaboration de Pierre-André Normandin, La Presse