Potentielles ruptures de services dans les prisons

Des employés infectés rappelés plus tôt

« La situation est préoccupante. On est en éclosion dans plusieurs établissements de détention. Et on a déjà une pénurie de personnel qui est accentuée par le nombre d’employés absents en raison de la COVID », décrit Line Fortin, sous-ministre associée à la Direction générale des services correctionnels du Québec.