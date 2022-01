Le Québec a rapporté dimanche 21 décès supplémentaires liés à la COVID-19, ainsi qu’une nouvelle hausse des hospitalisations.

Alice Girard-Bossé La Presse

Les 21 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne à 53. La tendance est ainsi en hausse de 90 % sur une semaine.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté pour un total de 3300 personnes à l’heure actuelle, soit 105 de plus que la veille. Les hospitalisations ont augmenté de 36 % dans la dernière semaine. On compte désormais 282 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 7.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) recense 5946 nouveaux cas de COVID-19. Les nouvelles infections rapportées dimanche portent la moyenne quotidienne à 8066. La tendance est en baisse de 45 % sur une semaine. Les tests PCR sont désormais réservés au personnel soignant et à risque. Le nombre d’infections quotidiennes n’est donc plus représentatif de l’évolution de la pandémie.

Le MSSS indique que 81 564 injections supplémentaires ont été administrées. De ceux-ci, 6241 personnes ont tendu le bras pour la première fois samedi.

Plus de 71 000 personnes ont reçu leur troisième dose. Jusqu’à maintenant, 67 % des 60 ans et plus ont reçu trois doses.

En date du 16 janvier, les personnes non vaccinées ont 5,7 fois plus de risque d’être hospitalisées que celles ayant reçu deux doses de vaccin.

Jusqu’à présent, 85,5 % de la population a reçu sa première dose, 78,2 %, sa deuxième et 29,9 %, sa troisième.

Avec Pierre-André Normandin, La Presse