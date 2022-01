« On n’a pas préparé les CHSLD comme on a préparé les hôpitaux », a admis vendredi la ministre Marguerite Blais à l’enquête de la coroner Géhane Kamel sur la gestion des CHSLD durant la première vague de COVID-19.

Gabrielle Duchaine La Presse

Selon son témoignage, la vulnérabilité des personnes âgées à la COVID-19 aurait été abordée officiellement pour la première fois le 9 mars 2020 lors d’une rencontre entre le premier ministre François Legault et le directeur national de santé publique de l’époque, Horacio Arruda. La conclusion aurait été que « les CHSLD sont habitués à avoir des éclosions ».

C’est à la suite d’un avis de l’Organisation mondiale de la santé à cette date, a expliqué Mme Blais, que le gouvernement a vraiment pris conscience de la vulnérabilité des ainés. « Il n’y a personne qui croyait que ça toucherait les milieux de vie comme ça a touché les milieux de vie. On croyait que ça allait toucher les hôpitaux. C’est ça la réalité », a expliqué la ministre.

Le procureur du bureau du coroner, Me Dave Kimpton, a montré à la ministre un avis de la direction générale adjointe de la Santé publique destiné au service Info-Santé, daté du 7 février 2020, soit un mois avant la rencontre Legault-Arruda du 9 mars. Le document prévient que les personnes les plus à risque de complications de la COVID-19 sont les personnes immunodéprimées avec maladie chronique et les personnes âgées. Mme Blais a indiqué ne jamais avoir vu cet avis.

Le témoignage de la ministre des Aînés et des Proches aidants était très attendu.

À 71 ans, elle a décidé d’interrompre son congé de maladie pour épuisement professionnel afin de pouvoir répondre aux questions de Me Géhane Kamel. Elle devait initialement témoigner en novembre, mais elle s’est dite vendredi matin « pas mal trop émotive à l’époque ».

« Voir des ainés mourir, on ne peut pas être indifférent à ça », a dit en ouverture, Mme Blais. « C’était important pour, moi-même si je suis en congé de maladie, d’obtenir un billet du médecin [pour lui permettre d’être présente] parce que vous faites une enquête fondamentale pour l’amélioration des soins […] et je le dois aux familles. Avant toute chose j’ai été aux premières loges de ce qui s’est passé et je fais partie de votre enquête. »

Par le témoignage de Marguerite Blais, Géhane Kamel espérait mieux comprendre comment le gouvernement a préparé les établissements pour ainés entre janvier et mars 2020, une période qui demeure floue pour la coroner.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le témoignage de Marguerite Blais était très attendu.

Cette dernière a posé à maintes reprises les mêmes questions à la ministre, notamment pour déterminer à quel moment le gouvernement a vraiment levé le drapeau rouge dans les établissements pour ainés. « Vous ne répondez pas à ma question », a déploré à un certain moment Me Kamel.

Elle a aussi souligné à quel point le récit de Marguerite Blais déroge de celui offert il y a quelques mois par d’autres élus et fonctionnaires du ministère de la Santé.

« Comprenez mon étonnement quand la ministre McCann, le sous-ministre Gendron et le Dr Arruda me disent qu’à compter du 28 janvier, il y a une préoccupation qui est réelle concernant les personnes âgées. Leurs témoignages sont venus dire totalement l’inverse de ce que vous dites ce matin » a souligné la coroner.

La ministre Blais venait d’expliquer qu’en regardant, à cette époque précise, ce qui se passait à l’étranger, notamment en Italie où les hôpitaux débordaient au point où on devait choisir les patients à soigner, « c’était logique de dire : en premier on va faire en sorte d’avoir des lits [dans les hôpitaux] pour soigner les patients de coronavirus ».

À la même époque, a ajouté Mme Blais, le risque global posé par le virus demeurait faible et la population du Québec ne devait pas s’inquiéter, selon des états de situation de l’Agence santé publique du Canada partagés avec les provinces.

L’ex-ministre de la Santé Danielle McCann a pourtant affirmé en novembre qu’il avait été demandé dès janvier 2020 aux PDG des établissements de santé du Québec de préparer leurs plans de lutte contre la pandémie, y compris dans leurs CHSLD. Des propos appuyés par le sous-ministre Yvan Gendron et le Dr Horacio Arruda, selon qui Québec était conscient dès janvier que les personnes de 70 ans et plus, surtout celles en CHSLD, seraient plus vulnérables au virus. Des documents déposés plus tard en preuve et d’autres témoignages ont par la suite contredit cette affirmation.

La coroner a aussi demandé à Mme Blais si elle avait réellement été écoutée durant la crise. « Est-ce que vous étiez impliquée dans les discussions de manière formelle ? Est-ce que vous étiez entendue ? » La ministre a répondu par l’affirmative avec beaucoup d’assurance.

En aout 2020, dans une entrevue accordée à l’émission Enquête à Radio-Canada, elle avait été questionnée à savoir s’il était possible « qu’elle n’ait pas suffisamment de pouvoir au sein du ministère ».

Réponse : « Le pouvoir, c’est extrêmement relatif. Le pouvoir c’est celui que le premier ministre te donne. C’est le premier ministre qui a le pouvoir. C’est lui qui décide des orientations et de ce qu’il veut faire avec son gouvernement. Alors, le pouvoir, ça veut dire quoi ? »

Vendredi, elle a expliqué qu’elle n’avait à l’époque de cette entrevue « pas le recul nécessaire ». « J’étais dans des émotions extrêmes. Je suis revenue [en politique] pour améliorer les conditions de vie. Quand je voyais les personnes et les infections partout, je suis devenue très émotive. [Je voyais juste l’arbre]. Avec le recul je vois les arbres différemment. »

Réactions à Québec

À Québec, les réactions des partis d’opposition n’ont pas tardé.

« Qui dit vrai ? Marguerite Blais contredit des témoins importants et la coroner ne manque pas de le lui souligner ! On attend toujours des (vraies) réponses pour les familles des victimes » a demandé sur Twitter la députée libérale Monique Sauvé, porte-parole de l’opposition officielle pour les aînés et les proches aidants.

« Le témoignage de Marguerite Blais m’a scié les jambes : la ministre contredit complètement Horacio Arruda et l’ex-ministre de la Santé Danielle McCann. Qui dit la vérité ? Le cafouillage est total, mais une chose est sûre : la CAQ l’a échappé avec les CHSLD et a abandonné les aînés à leur sort. Les familles des personnes décédées en CHSLD veulent connaître la vérité et elles y ont droit », a déclaré le député deQuébec solidaire, Sol Zanetti.

«La seule façon de tirer des leçons de la tragédie ayant eu lieu dans nos institutions, ajoute-t-il, c’est de mener une enquête publique sur l’ensemble de la gestion de la pandémie, maintenant. Le gouvernement peut continuer à essayer d’embrouiller tout le monde, de changer de version des faits, mais tout ce qu’il fait, c’est gagner du temps : ça va arriver. »

Avec Fanny Lévesque