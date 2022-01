Ce nouvel arrivage a été livré quelques jours plus tôt et sera disponible de façon progressive dans les pharmacies entre jeudi et lundi.

Environ 600 000 Québécois de plus pourront se procurer une trousse de tests rapides en pharmacie entre jeudi et lundi.

Vincent Brousseau-Pouliot La Presse

Après avoir distribué environ trois millions de tests rapides mardi, les pharmacies du Québec commencent à recevoir plus tôt que prévu un nouvel arrivage de trois millions de tests rapides. Cet arrivage de 600 000 trousses de cinq tests rapides sera disponible progressivement dans les pharmacies à compter de jeudi et jusqu’à lundi.

Ces nouveaux tests rapides risquent de partir rapidement en pharmacie, car beaucoup de Québécois n’ont pas pu obtenir leur trousse de tests rapides depuis le début de la distribution le 19 décembre, en raison du manque de tests rapides et de la forte demande pour ces tests depuis l’intensification du variant Omicron.

Au départ, ce nouvel arrivage de trois millions de tests devait arriver dans les pharmacies seulement en début de semaine prochaine. Il a été livré quelques jours plus tôt et sera disponible de façon progressive dans les pharmacies entre jeudi et lundi.

« C’est un développement très positif qui porte le total de tests reçus au cours des dernières semaines à 10,5 millions. Ces nouveaux tests devraient être disponibles dans certaines pharmacies à partir de demain et au cours des prochains jours à l’échelle des plus de 1900 pharmacies qui participent à la distribution », dit Hugues Mousseau, directeur général de l’Association québécoise des distributeurs en pharmacie.

Chaque Québécois de 14 ans et plus peut recevoir une trousse gratuite de cinq tests par mois. Pour l’instant, il manque de tests rapides pour que chaque Québécois de 14 ans et plus ait sa trousse de cinq tests rapides.

Depuis le 19 décembre, les pharmacies du Québec ont distribué 10,5 millions de tests rapides (incluant le nouvel arrivage de trois millions de tests disponible de jeudi à lundi) au grand public, soit 2,1 millions de trousses de cinq tests rapides.

Ces tests rapides sont distribués par le gouvernement fédéral aux provinces, qui décident ensuite de la façon de les distribuer. Pour le grand public, le gouvernement du Québec a choisi de les distribuer en pharmacies.