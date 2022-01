PHOTO EMILY BERL, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Le groupe des Médecins québécois pour le régime public (MQRP) rejette l’annonce d’une taxe pour les adultes non vaccinés, une mesure jugée « inacceptable ».

Florence Morin-Martel La Presse

« Nous craignons une pente glissante vers une marchandisation encore plus importante de la santé », peut-on lire dans un communiqué paru mercredi. Le modèle de financement du système de santé québécois est basé sur l’imposition des revenus d’un patient, pas sur « le fardeau de (ses) facteurs de risques » comme son statut vaccinal, ont soutenu les Médecins québécois pour le régime public (MQRP).

Mardi, le gouvernement du Québec a annoncé en point de presse l’imposition d’une contribution santé aux adultes non vaccinés. Tous ceux qui n’accepteront pas d’aller chercher au moins une dose au cours des prochaines semaines devront payer un montant « significatif », a soutenu le premier ministre François Legault.

Les Médecins québécois pour le régime public (MQRP) estiment que la pénurie de personnel et les ruptures de services actuelles sont dues à une « gestion erratique et (un) sous-financement chronique » des dernières décennies et non à la population non vaccinée. « Un système mieux soutenu arriverait à soigner plus facilement une population avec une couverture vaccinale de 88 % », ont-ils fait valoir.

Dans la lettre publiée mercredi, le groupe de médecins a souligné le manque de ressources pour arriver à rejoindre les populations défavorisées, afin de les sensibiliser à la vaccination. « Certaines personnes font certes le choix de ne pas se faire vacciner par croyance ou conviction, mais nous estimons également que de nombreuses personnes ne sont pas vaccinées par manque d’accès adapté », ont-ils écrit.