(Ottawa) Le premier ministre du Canada s’est montré avare de détails, mercredi, sur la proposition de Québec de faire payer une contribution santé aux non-vaccinés. Il voudra cependant s’assurer que la Loi canadienne sur la santé soit respectée.

Mélanie Marquis La Presse

« On attend les détails. […] Les détails seront importants », a-t-il affirmé en conférence de presse à Ottawa, au lendemain de l’annonce de la mise sur pied prochaine d’une « contribution santé » par le premier ministre François Legault.

Mais ce qui l’est aussi, important, c’est que la mesure dont accouchera Québec « respecte les principes » de la Loi canadienne sur la santé, a-t-il laissé tomber en rappelant que le fédéral avait pour sa part implanté des mesures « très dures » comme la vaccination obligatoire dans la fonction publique et dans d’autres secteurs.

Justin Trudeau était accompagné de son ministre de la Santé Jean-Yves Duclos, qui avait lancé un débat sur la vaccination obligatoire vendredi dernier.

Dans les rangs libéraux fédéraux, le député Joël Lightbound a quant à lui dit craindre pour les fondements de la Loi canadienne sur la santé.

« La COVID nous a fait perdre beaucoup, mais il ne faut pas lui donner le pouvoir de nous faire perdre nos principes », a-t-il écrit sur Twitter, mardi après-midi.

« Ce sont des principes fondamentaux », a ajouté celui qui a déjà eu le rôle de secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé à Ottawa.

Les partis d’opposition à Ottawa n’ont pas encore commenté la proposition caquiste.

Celle-ci n’a pas encore été détaillée, mais elle soulève d’ores et déjà plusieurs questions d’ordre juridique et sociale.

L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) l’a taillée en pièces, y voyant une enfreinte à la Charte canadienne des droits et libertés.

« Notre Charte reconnaît aux individus l’autonomie en ce qui concerne leur propre corps et leurs décisions médicales », a déclaré par voie de communiqué la directrice du programme des libertés fondamentales et avocate générale par intérim, Cara Zwibel.

« Certains services de base, comme les soins de santé élémentaires pour les personnes malades, transcendent ces choix individuels. Cette mesure est source de division et finira par punir et aliéner les personnes qui ont peut-être le plus besoin de soutien et de services de santé publique », a-t-elle ajouté.

Les partis d’opposition à Québec craignent eux aussi une exacerbation de la marginalisation de populations déjà vulnérables.

« Parmi le 10 % de non-vaccinés, il y a des sans-abri, des sans-papiers, des gens atteints de problèmes de santé mentale », a plaidé le porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois.

« Va-t-il leur envoyer une facture ? », s’est enquis le chef parlementaire solidaire.

Le Parti libéral et le Parti québécois ont exprimé des inquiétudes allant dans le même sens, et ont accusé le gouvernement Legault d’avoir annoncé cette mesure de taille sans les avoir consultés au préalable.

« Un show de boucane » que le premier ministre a orchestré en se fiant « sur les sondages et son instinct politique », a dénoncé la cheffe libérale Dominique Anglade.

« Pourquoi faire une annonce aussi importante que celle d’aujourd’hui sans avoir pris le temps de nous informer ou consulter d’aucune manière ? », s’est demandé le dirigeant péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

Les détails de cette contribution que François Legault a dit vouloir « substantielle » n’ont pas été dévoilés en même temps que son annonce, mardi, en conférence de presse.

Dans certaines provinces ailleurs au Canada, par exemple en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, l’idée d’imposer ce qui s’apparente à une taxe pour les non-vaccinés a d’ores et déjà été écartée.