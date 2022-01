À la pharmacie Jean Coutu située à l’angle des rues Papineau et Bélanger, à Montréal, les pharmaciennes-propriétaires Sonia et Hélène Lacasse ont opté pour une distribution à leur propre clientèle, en prenant les réservations par téléphone ou en personne.

Les trois millions de tests rapides tant attendus à travers la province arriveront au courant de la journée dans les mains des Québécois : la plupart des pharmacies de la province devraient recevoir leur commande mardi, confirme le président de l’Association québécoise des distributeurs en pharmacie.

Lila Dussault La Presse

« À ma connaissance, [la distribution] se déroule bien, a indiqué Hugues Mousseau, président de l’Association québécoise des distributeurs en pharmacie. Le plan est toujours de distribuer les tests à la grande majorité des pharmacies aujourd’hui, et à une partie des pharmacies demain. Ça se déroule comme prévu. »

La façon dont ces tests seront distribués à la population varie grandement d’une pharmacie à l’autre : inscription sur le site internet ClicSanté, sur celui des pharmacies elles-mêmes, en personne ou en réservant par téléphone.

À la pharmacie Jean Coutu située à l’angle des rues Papineau et Bélanger à Montréal, les pharmaciennes-propriétaires Sonia et Hélène Lacasse ont opté pour une distribution à leur propre clientèle, en prenant les réservations par téléphone ou en personne. Elles ont reçu la confirmation lundi soir que trois caisses contenant 108 trousses de dépistage (disposant de cinq tests rapides chacune) allaient être livrées mardi. Elles n’avaient toutefois rien reçu lors du passage de La Presse, vers 10 h 45 mardi.

« On a commencé ce matin à prendre les réservations en personne. On a décidé d’utiliser cette approche parce qu’avec le site internet de Jean Coutu, on avait des gens qui venaient d’aussi loin que de Dollard-des-Ormeaux [pour chercher leur trousse], indique Sonia Lacasse. Donc, on ne trouvait pas que c’était pertinent pour notre quartier. »

Mardi matin, des clients venaient s’enquérir de l’arrivée des trousses de dépistage avec tests rapides dans plusieurs pharmacies visitées par La Presse. Dans plusieurs succursales, on attendait d’avoir reçu les livraisons avant d’ouvrir les réservations directement en ligne.

Éviter les files d’attente était le mot d’ordre dans les pharmacies visitées. De façon générale, une partie des tests allait aussi être réservée aux clients âgés et vulnérables, qui n’ont pas facilement accès à l’internet et pour qui se déplacer dans le froid est plus laborieux.