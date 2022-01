Les personnes âgées de 35 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour obtenir leur troisième dose de vaccin.

La troisième dose de vaccin accessible aux 35 ans et plus

Les personnes âgées de 35 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour obtenir leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19 depuis mardi soir.

Québec avait d’abord annoncé que cette tranche d’âge pourrait prendre rendez-vous à partir du 12 janvier. Vendredi, les citoyens de 25 ans et plus pourront à leur tour obtenir leur troisième injection, suivis des 18 ans et plus le 17 janvier.

La troisième dose était déjà accessible à certains groupes de citoyens, avant de l’être à la population générale. Les personnes immunosupprimées, les femmes enceintes et les travailleurs de la santé, notamment, avaient accès au vaccin avant l’ouverture des plages horaires destinées à leur tranche d’âge.