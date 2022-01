Les autorités rapportent également 8710 nouveaux cas de COVID-19, une tendance qui est à la baisse depuis une semaine. Il convient toutefois de rappeler que les limites imposées au dépistage rendent ces données moins fiables et ne permettent pas de conclure que la province a atteint le sommet de cette cinquième vague.

Le bilan de la COVID-19 continue de s’alourdir dans la province, alors que celle-ci rapporte mardi 62 décès supplémentaires et une augmentation de 188 hospitalisations.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Les 62 décès portent la moyenne quotidienne à 35. La tendance est en hausse de 178 % sur une semaine. Ces 62 nouveaux décès font en sorte que le Québec surpasse ainsi la barre des 12 000 personnes décédées des suites du virus depuis le début de la pandémie.

On observe par ailleurs une nouvelle forte hausse des hospitalisations, alors qu’on recense 433 nouvelles entrées dans le réseau et 245 sorties, pour une hausse totale de 188 hospitalisations.

À l’heure actuelle, 2742 patients demeurent hospitalisés en lien avec la COVID-19, un sommet depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 255 personnes se trouvent toujours aux soins intensifs, une augmentation de sept cas sur ce plan en 24 heures (45 entrées, 38 sorties). Ces 2742 personnes hospitalisées représentent une hausse de 72 % sur une semaine.

Les autorités rapportent également 8710 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte la moyenne hebdomadaire à 13 250. Les infections sont ainsi en baisse de 13 % sur une semaine, mais il convient toutefois de rappeler que les limites imposées au dépistage rendent ces données moins fiables et ne permettent pas de conclure que la province a atteint le sommet de cette cinquième vague.

Le nombre de cas répertorié n’est d’ailleurs « pas représentatif de la situation », admet en ce sens le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) depuis quelques jours déjà. À l’heure actuelle, le taux de positivité oscille autour des 20 %.

L’état de la vaccination

Côté vaccination, le rythme de la campagne continue de s’accélérer un peu partout dans la province. Lundi, pas moins de 97 295 doses supplémentaires ont été administrées, auxquelles s’ajoutent un peu plus de 3460 vaccins donnés avant le 10 janvier qui n’avaient pas encore été comptabilisés.

En incluant les usagers vaccinés à l’extérieur de la province, ce sont donc jusqu’ici plus de 16,1 millions de doses qui ont été données à des Québécois.

Le Québec a aussi franchi mardi le cap des 2 millions de troisièmes doses. Jusqu’ici, 85,2 % de la population a reçu une dose, 78 % a deux doses et 24 % en a reçu trois.

À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a soutenu mardi que le Canada aura suffisamment de vaccins contre la COVID-19 pour tous ceux qui seront admissibles à recevoir une quatrième dose, si nécessaire. M. Trudeau s’était entretenu lundi avec les dirigeants provinciaux et territoriaux, et un communiqué publié par son bureau peu après indique en effet qu’il les a assurés que le Canada avait obtenu suffisamment de doses pour une troisième et une potentielle quatrième série de vaccins.

Plus tôt cette semaine, dimanche, la Santé publique a réalisé 31 901 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire.

Avec Pierre-André Normandin