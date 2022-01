Le témoignage très attendu de la ministre responsable des Ainés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a pour sa part été repoussé d’une journée à cause d’un problème de disponibilité des salles d’audience au palais de justice de Trois-Rivières.

(Québec) Il faudra attendre encore un peu pour avoir le « morceau de puzzle qui manque » dans l’enquête de la coroner Géhane Kamel sur la gestion des CHSLD durant la première vague de la pandémie. Le responsable de la sécurité civile du Québec, qui devait témoigner lundi, a eu un « contretemps ».

Gabrielle Duchaine La Presse

Martin Simard, directeur général adjoint à la Sécurité civile, n’a pu prendre la parole comme prévu lundi. La nouvelle date de son témoignage n’a pas encore été annoncée. Me Kamel a qualifié M. Simard, avant la pause des Fêtes, de « morceau de puzzle qui manque » pour comprendre quelles préparations ont réellement été faites entre janvier et mars 2020.

Le témoignage très attendu de la ministre responsable des Ainés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a pour sa part été repoussé d’une journée à cause d’un problème de disponibilité des salles d’audience au palais de justice de Trois-Rivières. Il aura lieu vendredi le 14 janvier plutôt que jeudi le 13.

Entretemps, Géhane Kamel entend le témoignage d’un haut fonctionnaire de Québec, qui a expliqué les mécanismes de coordination mis en place par le ministère de la Santé pour faire face à la pandémie. Pierre Lafleur, ex-sous-ministre adjoint à la Direction générale de la coordination, de la planification, de la performance et de la qualité, chapeautait notamment la Sécurité civile et a animé les fameuses réunions quotidiennes du Comité de gestion du réseau, une instance regroupant notamment la ministre de la Santé et des représentants de tous les CISSS et CIUSSS de la province pendant la première vague de la pandémie.

Ces comités de gestion ont été au cœur des débats en novembre lors des audiences de la coroner. La ministre de la Santé de l’époque, Danielle McCann, a témoigné avant les Fêtes qu’il avait été demandé dès janvier 2020 aux PDG des établissements de santé du Québec de préparer leurs plans de lutte contre la pandémie, y compris dans leurs CHSLD, en prévision de la venue de la COVID-19. Or, des procès-verbaux de réunions du comité de gestion tenues en janvier et en février ne font pas mention du fait que le réseau a reçu cette consigne si tôt. Ce n’est que dans le procès-verbal du 26 février 2020 qu’on peut lire qu’« étant donné la hausse du nombre de cas de personnes infectées par le coronavirus, […] la Sécurité civile et le MSSS seront dorénavant en mode préparatoire à une pandémie ».

Le procès-verbal de la réunion du Comité de gestion du réseau du 9 mars 2020 indique aussi qu’on a décidé de « procéder à une mise à jour du plan de lutte à la pandémie élaborée pour le H1N1 et d’ajouter une annexe dédiée à la COVID-19 ».

À Pierre Lafleur, Me Kamel a expliqué qu’elle souhaitait savoir ce qui s’était passé dans ce comité entre janvier et la mi-mars 2020. « C’est ça qui nous manque », a-t-elle dit.

M. Lafleur a souligné que la réponse à sa question se trouvait peut-être dans des interventions de la Sécurité civile, où il s’est passé « beaucoup de choses », a-t-il assuré. Il faudra toutefois attendre le témoignage du responsable, Martin Simard, pour en savoir plus.

La coroner a demandé qu’on lui fournisse des documents rédigés par les équipes de la sécurité civile, soit des tableaux de bords de suivi, à compter de la fin janvier, moment où un centre de coordination a été mis sur pied.