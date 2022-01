Le Québec a rapporté dimanche 23 nouveaux décès liés à la COVID-19, ainsi qu’une nouvelle hausse des hospitalisations.

Alice Girard-Bossé La Presse

Les 23 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne à 28. Les décès sont ainsi en hausse de 150 % sur une semaine.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté pour un total de 2436 personnes à l’heure actuelle, soit 140 de plus que la veille. Les hospitalisations ont augmenté de 98 % dans la dernière semaine. On compte désormais 257 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 12. Cela représente une hausse de 59 % sur une semaine.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux recense 11 007 nouveaux cas de COVID-19. Les nouvelles infections rapportées dimanche portent la moyenne quotidienne à 14 751. Depuis mardi dernier, les tests PCR sont réservés au personnel soignant et à risque. Le nombre d’infections quotidiennes n’est donc plus représentatif de l’évolution de la pandémie.

Le ministère de la Santé indique que 73 000 injections supplémentaires ont été administrées. De ceux-ci, 4161 personnes ont tendu le bras pour la première fois samedi.

Plus de 66 000 personnes ont reçu leur troisième dose. Jusqu’à maintenant, 55 % des 60 ans et plus ont reçu trois doses.

En date du 9 janvier, les personnes non vaccinées ont 7,4 fois plus de risque d’être hospitalisées que celles ayant reçu deux doses de vaccin.

Avec Pierre-André Normandin, La Presse