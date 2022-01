Hausse des hospitalisations et 44 décès

Le Québec rapporte samedi une hausse de 163 hospitalisations, ainsi que 44 décès supplémentaires.

Florence Morin-Martel La Presse

On compte actuellement 2296 patients hospitalisés, soit 163 de plus que la veille. Aux soins intensifs, on compte 245 patients, ce qui représente une hausse de 16 par rapport à vendredi.

Avec un total de 15 928 nouveaux cas, les infections ont légèrement diminué. Cela porte la moyenne quotidienne à 15 442. Le dépistage étant désormais limité, cette donnée n’est toutefois plus représentative de l’évolution de la pandémie.

Plus de détails à venir.