Le nombre de décès a triplé en l’espace d’une semaine au Québec, avec un total de 44 personnes qui ont succombé à la COVID-19 samedi. Québec rapporte une hausse de 163 hospitalisations.

Florence Morin-Martel La Presse

Les 44 nouveaux décès portent la moyenne quotidienne à 26, en hausse de 172 %.

On compte actuellement 2296 patients hospitalisés, soit 163 de plus que la veille, une augmentation de 98 % sur une semaine. Aux soins intensifs, on rapporte 16 patients de plus que vendredi, pour un total de 245 personnes hospitalisées. Cela représente une hausse de 60 % sur une semaine.

Avec un total de 15 928 nouveaux cas, le nombre d’infections demeure stable. Cela porte la moyenne quotidienne à 15 442. Le dépistage étant désormais limité, cette donnée n’est toutefois plus représentative de l’évolution de la pandémie.

En ce qui concerne la vaccination, 21,4 % des Québécois ont reçu trois doses, alors que 78 % de la population a reçu deux injections. On rapporte que 85,1 % des Québécois ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19.

Avec Pierre-André Normandin, La Presse