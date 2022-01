COVID-19

Les femmes enceintes non-vaccinées courent des risques accrus

Se faire vacciner contre la COVID-19 quand on attend un enfant fait inévitablement peur à bien des femmes enceintes. Mais comme le montrent beaucoup d’études et d’experts consultés, tout indique que le vaccin a un effet protecteur sur la femme comme sur le bébé à naître et que le véritable danger, c’est la COVID-19.