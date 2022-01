Le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 a doublé au Québec en l’espace d’une semaine. La province rapporte vendredi une hausse de 180 hospitalisations, ainsi que 27 décès supplémentaires.

Léa Carrier La Presse

En une semaine, le nombre d’hospitalisations est passé de 1063 à 2133 présentement. On compte 229 patients aux soins intensifs, soit 22 de plus que la veille, une hausse de 52 % sur une semaine.

Les 27 décès supplémentaires portent la moyenne quotidienne à 21. La tendance est ainsi en hausse de 133 % sur une semaine.

Les infections continuent elles aussi à augmenter. La province a recensé 16 176 nouveaux cas, ce qui porte la moyenne quotidienne à 15 613. Le dépistage étant désormais limité, cette donnée n’est toutefois plus représentative de l’évolution de la pandémie. Plus de 57 000 prélèvements ont été réalisés le 5 janvier.

Du côté de la vaccination, Québec se rapproche de son objectif d’administrer plus de 100 000 doses par jour. Dans les dernières 24 heures, 99 186 doses ont été administrées.

Par ailleurs, les prises de rendez-vous pour la première dose sont passés de 1500 par jour à plus de 6000 jeudi, s’est réjoui le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter. Pour faire pression sur les non vaccinés, Québec a renforcé jeudi le passeport vaccinal, qui sera exigé dans les succursales de la SAQ et de la SQDC à compter du 18 janvier. Il sera éventuellement élargi à l’ensemble des commerces non essentiels.

« Merci à tous ceux qui ont décidé de se faire vacciner. Il n’est pas trop tard pour recevoir sa 1re dose. Protégez-vous », a écrit Christian Dubé.