Devant l’urgence, Québec serre la vis aux personnes non vaccinées. À compter du 18 janvier, l’accès aux succursales de la SAQ et de la SQDC leur sera refusé.

Léa Carrier La Presse

« La vague Omicron, c’est vraiment comme un raz-de-marée qui est en train de déferler sur tous les pays occidentaux, et le Québec n’y échappe pas », a lancé d’emblée le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en point de presse jeudi matin.

Pour faire pression sur les personnes non vaccinées, qui comptent pour 50 % des hospitalisations en soins intensifs alors qu’ils ne représentent que 10 % de la population, de nouvelles restrictions ont été ajoutées. Ainsi, le passeport vaccinal sera exigé à l’entrée des succursales de la SAQ et de la SQDC à partir du 18 janvier. Mais il sera éventuellement élargi à l’ensemble des commerces non essentiels comme les salons de coiffure et les centres commerciaux, a prévenu M. Dubé. Des dates précises seront annoncées au cours des prochaines semaines.

« J’espère que ce sera un incitatif additionnel pour certains pour aller chercher leur première dose », a déclaré M. Dubé.

On doit malheureusement protéger [les personnes non vaccinées] contre elles-mêmes et protéger notre réseau de la santé. Si les non vaccinés sont mécontents de cette situation, il y a une solution très simple : c’est de se faire vacciner. Christian Dubé

Vers une « avalanche » d’hospitalisations

Plus de 20 000 employés sont présentement absents du réseau de la santé, isolés à la maison en raison de la COVID-19. D’après les projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, le Québec doit se préparer à une « avalanche » d’hospitalisations, avec plus de 3000 lits occupés et 400 patients aux soins intensifs d’ici 10 jours - un sommet depuis le début de la pandémie.

« On voit une augmentation du nombre de malades, mais on voit aussi qu’on perd encore plus de personnel à tous les jours », s’est inquiété Christian Dubé.

Québec évalue présentement différentes solutions pour ajouter du personnel dans le réseau afin d’augmenter la capacité hospitalière. Des discussions avec les syndicats sont en cours. « Le ton de nos discussions en ce moment est excessivement positif », a assuré le ministre de la Santé.

Il était accompagné jeudi matin du directeur de la campagne de vaccination, Daniel Paré, et de la sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières, et pharmaceutiques, la Dre Lucie Opatrny.

Afin d’enrayer cette cinquième vague, Québec mise tout sur la vaccination. La province espère administrer plus de 100 000 doses par jour, principalement la dose de rappel. Dans les prochains mois, le passeport vaccinal deviendra conditionnel à trois de doses du vaccin contre la COVID-19 et non plus deux doses.

Par ailleurs, Christian Dubé a appelé la population à accepter le vaccin qui lui sera offert : « On est chanceux au Québec, il ne nous manque pas de vaccin, mais on n’est pas capable d’avoir [le vaccin] de Pfizer et de Moderna dans tous nos centres. Les deux vaccins sont excellents. Si on vous offre du Moderna, il est aussi bon que le Pfizer. »