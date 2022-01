26 décès et 203 hospitalisations

L’impact de la cinquième vague de COVID-19 continue à s’alourdir rapidement. Le Québec rapporte jeudi 26 nouveaux décès, ainsi qu’une hausse de 203 du nombre de personnes hospitalisées.

Pierre-André Normandin La Presse

Les 26 décès supplémentaires portent la moyenne quotidienne à 19. La tendance est ainsi en hausse de 155 % depuis une semaine.

Le nombre de personnes hospitalisées avec la COVID-19 continue à augmenter rapidement. On compte présentement 1953 patients hospitalisés, soit deux fois plus que la semaine dernière. De manière plus précise, 415 patients ont été admis au cours de la dernière journée, tandis que 212 ont eu leur congé, d’où la hausse de 203 du total de personnes hospitalisées.

Aux soins intensifs, on compte présentement 207 patients, en hausse de 50 % depuis une semaine.

Près de la moitié des patients n’ont pas été hospitalisés en raison de la COVID-19, mais ont été dépistés au moment de leur admission. Aux soins intensifs, ce serait seulement 15 % des patients atteints de la COVID-19 qui ont été admis pour une autre cause, selon l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Le Québec a également rapporté 15 874 nouveaux cas, ce qui porte la tendance à la hausse de 45 % sur une semaine. Cette donnée n’est toutefois plus fiable en raison de la limitation des tests de dépistage, la capacité du système ayant été atteinte.

Après un important ralentissement durant les fêtes, la campagne de vaccination continue à accélérer la cadence, principalement dans l’administration des troisièmes doses. Mercredi, ce sont 99 216 doses qui ont été administrées. À ce jour, 85 % des Québécois ont reçu au moins une dose, 77,9 % deux doses et 19,1 % en ont reçu trois.