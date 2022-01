Québec maintient le cap sur une rentrée en présence le 17 janvier et distribuera des tests rapides à tous les élèves du primaire lors du retour en présence en classe, annonce Québec.

Marie-Eve Morasse La Presse

Une deuxième distribution de tests aura lieu en février, si bien qu’en deux mois, 7,2 millions d’autotests auront été distribués. « Ce sera une grande opération », affirme le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

« Quand un enfant présente des symptômes, il pourra être testé avant. Bien sûr, on ne l’envoie pas à l’école avec des symptômes », a déclaré le ministre Roberge. En point de presse, il a indiqué que l’enseignement à distance est « un bon plan B ». « Notre plan A, c’est le retour à l’école des élèves. »

Dès samedi, les enseignants seront ajoutés à la liste des travailleurs prioritaires pouvant bénéficier d’un test PCR, mais le gouvernement n’a pas l’intention de fournir des masques N95 comme le fait l’Ontario.

« Nos écoles sont et seront sécuritaires », a assuré le ministre Roberge.

Dans un contexte où le nombre de cas de COVID-19 ne sera plus suivi à la trace par des tests PCR réalisés à grande échelle, le directeur national de santé publique Horacio Arruda a expliqué que d’ici le 17 janvier, le nombre d’hospitalisations sera notamment observé pour décider si le retour en classe est maintenu.

Quoiqu’il en soit, un retour en classe « le plus tôt possible » est souhaitable, a-t-on expliqué.

Quant à la qualité de l’air, le ministre de l’Éducation affirme que d’ici deux jours, plus de 50 000 lecteurs de CO 2 qui auront été livrés et installés dans les écoles, soit 54 % des lecteurs qui avaient été commandés. Des « centaines » de purificateurs d’air ont déjà été installée dans les écoles, a déclaré Jean-François Roberge, et d’autres pourront être achetés pour les centres de services scolaires qui en feront la demande.

Pourquoi ne pas en acheter davantage ? « Ce n’est pas une question d’argent, c’est parce que ces outils ne sont pas recommandés par nos experts. C’est aussi simple que ça », a déclaré Jean-François Roberge.

Le gouvernement repousse en outre de quelques semaines les examens du ministère qui étaient prévus. Un nouvel horaire sera publié par le ministère d’ici peu.