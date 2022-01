Air Transat refuse de ramener à bon port les participants au party sans masque ni respect des mesures sanitaire survenu dans un avion fin décembre.

Mayssa Ferah La Presse

« Nous sommes au courant de la situation entourant des passagers perturbateurs ayant voyagé vers Cancún qui tentent maintenant de revenir au pays sur nos ailes. Nous confirmons que ceux-ci se verront refuser l’embarquement en vertu de nos obligations légales et règlementaires d’assurer la sécurité de nos passagers et des membres de l’équipage, qui est notre priorité absolue », a communiqué Air Transat via Twitter.

Sunwing ne permettra pas non plus au groupe composé d’influenceurs et d’ex-participants de téléréalité de monter à bord pour retourner à Montréal, avait annoncé la compagnie aérienne plus tôt cette semaine.

Un party qui dérange

Des passagers qui vapotent à côté de gens qui dansent sans masque. D’autres qui s’abreuvent au goulot d’une grand bouteille de vodka. Des images troublantes des fêtards ont fait le tour des réseaux sociaux peu après la médiatisation de l’affaire, d’abord parue dans le Journal de Montréal.

Le party préoccupant s’est déroulé à bord d’un vol nolisé en direction de Cancun le 30 décembre dernier. Des dizaines de voyageurs-plusieurs identifiés comme des influenceurs et des participants de télé-réalité-ont fait fi des mesures sanitaires et des règles de sécurité.

« Ça a valu la peine », a écrit mercredi matin sur Twitter James William Awad, l’organisateur du voyage en question. Il a depuis effacé le gazouillis, indiquant qu’un communiqué serait diffusé jeudi.

Trudeau : « Une gang de sans-dessein »

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a réagi mercredi dans un point de presse aux frasques des voyageurs.

« C’est inacceptable que des gens soient en train de mettre à risque pas juste les autres passagers, pas juste les travailleurs des autres lignes aériennes, mais leurs concitoyens, a-t-il affirmé. En plus, quand les gens sont en train de faire des sacrifices. Les gens ont réduit leurs contacts pendant le temps des Fêtes, n’ont pas vu des êtres chers. La vaste majorité des gens dans ce pays savent qu’il faut faire des sacrifices pour se protéger les uns, les autres. »

« Quand il y a une gang de sans-dessein qui décident de partir comme des ostrogoths en vacances, c’est extrêmement frustrant, a-t-il ajouté. C’est démoralisant et je peux vous dire que Transports Canada et le gouvernement du Canada prennent ça très au sérieux. On va faire des suivis. »

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a demandé à Transports Canada d’enquêter sur des informations faisant état de comportements « inacceptables » sur un récent vol.

« La santé et la sécurité du personnel de bord et des passagers pendant un vol sont une priorité absolue. Nous sommes au courant de comportements inacceptables et de cas de non-respect du port du masque et d’autres exigences en matière de sécurité aérienne qui se sont produits lors d’un vol affrété de Sunwing entre Montréal et Cancún le 30 décembre 2021 », peut-on lire dans une déclaration commune du ministre des Transports Omar Alghabra, du ministre de la Santé Jean-Yves Duclos et du ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino publiée mardi soir par Transports Canada.

Avec Mylène Crête à Ottawa et La Presse Canadienne