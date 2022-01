Québec fait marche arrière. Les enfants et les éducatrices des milieux de garde qui ont été en contact avec un cas positif devront s’isoler.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Ils ont décidé de revenir aux pratiques qui étaient là avant le 30 décembre. Je sais que pour les parents, c’est mélangeant », a indiqué à La Presse Geneviève Bélisle, directrice générale de l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE).

Le 30 décembre, les milieux de garde ont reçu de nouvelles directives concernant la gestion des cas de COVID-19 dans leurs établissements. On y indiquait que les enfants et les éducatrices ayant été en contact avec une personne positive au virus en garderie n’auraient plus à passer de test de dépistage de la COVID-19 ou à s’isoler pendant 10 jours, sauf s’ils développent des symptômes reliés à la maladie.

« Ça nous inquiétait d’avoir zéro jour d’isolement, parce que les enfants auraient pu être contagieux et contaminer beaucoup d’autres enfants », dit Mme Bélisle.

Considérant que la Santé publique n’a pas une capacité suffisante de test de dépistage et que les enfants ne sont pas masqués, ils ont mandaté l’INSPQ pour revoir leur recommandation, a indiqué la directrice générale.

Isolement

Les enfants qui ont contracté la COVID-19 devront faire une quarantaine de 10 jours, tandis que les éducatrices pourront désormais s’isoler pendant cinq jours. « Le confinement est d’une durée de cinq jours, dans la mesure où elle peut retourner travailler. Si son état ne le permet pas, elle peut allonger la durée de son isolement », précise David Haddaoui, président de l’Association des garderies non subventionnées en installation.

Plus tôt mardi, la Santé publique a annoncé que les Québécois pleinement vaccinés atteints de la COVID-19 pourront s’isoler pendant cinq jours plutôt que 10.

Les employées en milieux de garde qui retournent au travail après cinq jours d’isolement ne pourront pas prendre leur pause et leur repas à proximité des autres travailleurs. « Les employés devront garder leur masque en tout temps. Ça veut dire qu’ils n’ont pas le droit de manger avec leurs collègues. Ça va être un autre défi de mettre cette mesure en application », soutient M. Haddaoui.

Avec Coralie Laplante, La Presse