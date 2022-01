COVID-19

L'accès à la troisième dose élargi dès mardi

(Montréal) Les Québécois âgés de 18 à 59 ans auront graduellement accès à la troisième dose de vaccin contre la COVID-19 à compter de ce mardi le 4 janvier pour les plus âgés, et dès le 21 janvier pour les plus jeunes.