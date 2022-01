La hausse fulgurante des cas se poursuit au Québec. La province a rapporté samedi 17 122 nouveaux cas de COVID-19 et 8 décès supplémentaires. Les hospitalisations sont en hausse de 98.

Alice Girard-Bossé La Presse

Au cours de la dernière semaine, près de 90 000 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés, soit une moyenne de 12 837 par jour.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté, pour un total de 1161 personnes à l’heure actuelle, soit 98 de plus que la veille. On compte désormais 153 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 2. Le nombre de personnes hospitalisé a plus que doublé depuis une semaine.

Il y a 1523 éclosions actives.

Le nombre de tests réalisés le 31 décembre s’est élevé à 58 453. Le taux de positivité est à 31,0 %, soit six fois plus que le seuil de 5 % recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La vaccination se poursuit

Le ministère de la Santé indique que plus de 29 000 injections supplémentaires ont été administrées, soit 846 premières doses, 591 deuxièmes et 27 740 troisièmes.

À ce jour, un peu plus de 368 000 jeunes de 5 à 11 ans ont eu leur première dose, soit 56 % de ce groupe d’âge et près de 980 000 personnes de plus de 60 ans ont reçu leur troisième dose, soit 40 % du groupe.