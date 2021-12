COVID-19

Regard sur 2021

Autour de la COVID-19

Durant cette année 2021, nos photographes étaient sur le terrain et ont capté des moments marquants. Des histoires, petites et grandes, qui font que la vie est ce qu’elle est. En cette fin d’année, nous vous présentons des images mémorables. Aujourd’hui, regard sur la COVID-19 et ses impacts sociaux.