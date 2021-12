Juillet 2021 : manque de main-d’œuvre en temps de COVID-19 à l’hôpital du Suroît, ce qui amène un haut taux d’occupation aux urgences médicales dans l’établissement. Sur la photo, Sébastien Hamelin (infirmier) et Lucie Prud’homme (préposée aux bénéficiaires) dans la salle de trauma des urgences.

Février 2021 : l’inhalothérapeute Julie Gélinas prépare un patient à respirer par ses propres moyens à l’unité des soins intensifs et unité de transition COVID-19 de l’hôpital Pierre-Le Gardeur, dans Lanaudière.

Mars 2021 : portraits de femmes extraordinaires qui ont travaillé pour nous, durant la crise. Ici : Lamicia Milhomme, préposée aux bénéficiaires, Francine Lachance, caissière, Marie-Paule Morin, rhumatologue pédiatre, Karine Williams, enseignante, Sonia Goudreau, inhalothérapeute, et Rose Ndjel, travailleuse communautaire.

Juin 2021 : portrait de Stanley Vollant dans le cadre d’un reportage sur les guerriers de l’ombre de la pandémie. Le D r Vollant a été l’un des artisans de la « cellule de crise innue » qui a réuni à la même table des intervenants fédéraux et provinciaux, de la Santé publique de la Côte-Nord ainsi que les chefs des huit communautés innues.

Juillet 2021 : Fredush Zannatul et son mari Shamim Mohammed, qui a d’abord été atteint d’une forme aiguë de la COVID-19. En raison de prédisposions de santé existantes, il a failli mourir de la maladie.

Durant cette année 2021, nos photographes étaient sur le terrain et ont capté des moments marquants. Des histoires, petites et grandes, qui font que la vie est ce qu’elle est. En cette fin d’année, nous vous présentons des images mémorables. Aujourd’hui, regard sur la COVID-19 et ses impacts sociaux.