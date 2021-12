(Toronto) L’Ontario repousse jusqu’à mercredi le retour en classe, a annoncé jeudi la plus haute autorité médicale de la province, le Dr Kieran Moore.

La Presse Canadienne

Les élèves devaient être de retour à l’école dès lundi dans la plus grande partie de la province, mais plusieurs intervenants demandaient une nouvelle date en raison de la montée fulgurante du nombre de cas de COVID-19 dans la province.

Le Dr Moore a souligné que le délai permettra de donner plus de temps aux écoles pour se préparer aux nouvelles directives. La province fournira des masques N95 à tout le personnel des écoles et des services de garde et déploiera 3000 filtreurs d’air HEPA, en plus des 70 000 déjà en place.

Les tests rapides PCR ne seront disponibles que pour ceux présentant des symptômes ou pour ceux qui pourraient subir des complications dues au coronavirus.

« On doit réserver ces ressources à ceux qui en ont besoin le plus », a résumé le Dr Moore.

La période de quarantaine pour les personnes atteintes de la COVID-19 passe de 10 à cinq jours pour ceux qui sont vaccinés pour les enfants âgés de 12 ans et moins.

Même les gens cohabitant avec une personne déclarée positive devront éviter d’avoir des contacts avec celle-ci.

« Comme le nombre de cas continue d’augmenter à un rythme rapide et que les études sur le variant Omicron évoluent, nous devons nous adapter, comme les autres juridictions afin de protéger ceux qui vivent et travaillent dans notre environnement à haut risque », a expliqué le Dr Moore.

La capacité maximale dans les salles de concert, les amphithéâtres et les théâtres sera limitée à 1000 personnes.

Un jour, un record

Les journées se suivent et se ressemblent en Ontario : un nouveau jour, un nouveau record de nouveaux cas.

Les autorités ont rapporté jeudi 13 807 nouveaux cas de COVID-19 et trois décès supplémentaires.

La ministre de la Santé Christine Elliot a indiqué que les hôpitaux s’occupaient de 965 patients, dont 200 aux soins intensifs. Elle a ajouté que la moyenne du nombre de patients aux soins intensifs pour les sept derniers jours s’élevait à 179.

Elle a aussi dit que les données provinciales étaient mises à jour pour distinguer les patients ayant été admis à cause de la COVID-19 de ceux qui l’ont été pour une autre raison, mais qui ont été ensuite déclarés positifs.