Le tsunami de COVID-19 continue de déferler sur la planète. Selon l’Agence France-Presse, plus de 935 000 cas auraient été détectés chaque jour en moyenne du 22 au 28 décembre, un nombre encore jamais atteint depuis le début de la pandémie. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi que cette vague spectaculaire pourrait entraîner un « effondrement des systèmes de santé ». La réponse à cette déferlante diffère toutefois selon les pays, avec des mesures allant de douces à musclées.

Jean-Christophe Laurence La Presse

Agence France-Presse

France : du passe sanitaire au passe vaccinal

L’Hexagone a dépassé, pour la première fois mercredi, le seuil des 200 000 nouveaux cas en 24 heures. Le gouvernement a réagi en réimposant le port du masque à Paris dès vendredi et en fermant les bars à 2 h du matin pour la nuit du Nouvel An. Ces dernières mesures s’ajoutent à la fermeture des discothèques pour au moins trois semaines, tandis qu’un nouveau projet de loi s’apprête à transformer le passe sanitaire en passe vaccinal pour les restaurants, les bars, les lieux de loisirs, les salons professionnels ou les transports interrégionaux. Autrement dit, il faudra désormais justifier un cycle vaccinal complet et non seulement un test négatif, sauf pour accéder aux établissements et aux services de santé et médicosociaux. Un accroissement des sanctions est par ailleurs prévu dans le projet de loi : la détention d’un faux passe vaccinal sera réprimée d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros (environ 110 000 $ CAN)… Le gouvernement italien a aussi décidé mercredi soir d’exiger à partir du 10 janvier le passe vaccinal dans les transports, les hôtels, les terrasses de restaurants, les foires et congrès ainsi que les piscines et salles de gym.

Royaume-Uni : pas plus de restrictions

PHOTO GEOFF PUGH, AGENCE FRANCE-PRESSE Boris Johnson, premier ministre du Royaume-Uni

Plus de 10 000 personnes étaient hospitalisées à cause de la COVID-19 mercredi au Royaume-Uni, une première depuis début mars, tandis que le pays a enregistré plus de 183 000 contaminations supplémentaires, un nouveau record dû à la propagation fulgurante du variant Omicron. Malgré tout, le premier ministre, Boris Johnson, a une fois de plus exclu mercredi de durcir les restrictions en place en Angleterre pour freiner la propagation du virus, contrairement à l’Écosse, au pays de Galles et à l’Irlande du Nord, qui ont notamment fermé les discothèques. « Le variant Omicron continue de poser de vrais problèmes. On voit les cas augmenter dans les hôpitaux, mais il est manifestement moins virulent que le variant Delta, et nous pouvons continuer à procéder comme nous le faisons », a justifié le dirigeant. Il a toutefois appelé la population à fêter la nouvelle année « avec prudence ».

Allemagne : ça baisse ou ça monte ?

PHOTO ANGELOS TZORTZINIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Depuis mardi en Allemagne, les réunions privées de plus de 10 personnes sont interdites, même pour les personnes vaccinées ou guéries.

Depuis mardi en Allemagne, les réunions privées de plus de 10 personnes sont interdites, même pour les personnes vaccinées ou guéries. Pour les non-vaccinés, la limite tombe à deux membres de foyers différents. Toutes les compétitions sportives se dérouleront désormais à huis clos, et les discothèques et les clubs ont fermé leurs portes. Le ministre Karl Lauterbach a toutefois déclaré que les « mesures actuelles […] ne suffiraient pas pour empêcher une augmentation substantielle des cas d’infection liés à Omicron ». Les chiffres sur les infections tendent à baisser dans ce pays, avec un taux d’incidence sur sept jours tombé à 205,5 mercredi, contre plus de 400 au début du mois de décembre. Mais le ministre a prévenu qu’il existait une « nette sous-évaluation » actuellement, à cause d’une déclaration des cas moins importante, en raison des fêtes de fin d’année et d’un manque de personnel.

Danemark : plus de tests, plus de cas

PHOTO HENNING BAGGER, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE File devant une clinique de dépistage danoise, la semaine dernière

Le Danemark serait actuellement le pays le plus touché dans le monde, avec plus de 1700 cas pour 100 000 habitants en 7 jours. Il devance Malte (1333), suivi de l’Irlande (1312), de l’Islande (1201) et du Royaume-Uni (1173). Le pays a pulvérisé mercredi son record absolu, avec 23 228 cas supplémentaires en 24 heures. Ce record s’explique toutefois en grande partie par un nombre très important de tests PCR effectués après Noël, le taux de tests positifs restant quasi stable, à 12,3 %, selon les données des autorités sanitaires. Le Danemark est l’un des pays qui testent le plus leur population et l’un des premiers en Europe à avoir détecté en masse des cas du nouveau variant Omicron, dominant sur son territoire depuis une semaine.

Grèce : on arrête la musique !

PHOTO SAKIS MITROLIDIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Face à la flambée des contaminations liées au variant Omicron en Grèce, le gouvernement a annoncé mercredi une nouvelle série de restrictions, dont l’interdiction de la musique dans les bars et les restaurants.

Face à la flambée des contaminations liées au variant Omicron en Grèce, le gouvernement a annoncé mercredi une nouvelle série de restrictions, dont l’interdiction de la musique dans les bars et les restaurants pour tenter de limiter les sorties en vue du Nouvel An, et ce, jusqu’au 16 janvier. « Bars et restaurants fermeront à minuit, mais pour le réveillon du 31 décembre, ils seront autorisés à rester ouverts jusqu’à 2 h du matin, mais toujours sans musique », a souligné Thanos Plevris, ministre de la Santé, dans un message télévisé.

Belgique : finalement, on reste ouverts

PHOTO VIRGINIA MAYO, ASSOCIATED PRESS Dans cette salle de spectacles, en Belgique, des mesures de distanciation physiques ont été mises en place.

Le gouvernement avait décidé le 22 décembre de fermer théâtres, salles de spectacle et cinémas pour au moins deux semaines à partir du 26 décembre, provoquant la rébellion d’une partie du secteur qui avait décidé de braver l’interdit et de maintenir ces lieux ouverts. Désavoué par la justice, le gouvernement belge a toutefois fait marche arrière mercredi en revenant sur sa décision ; une jauge de 200 personnes, fortement contestée, a cependant été maintenue. La Belgique compte 28 218 cas liés au coronavirus.

États-Unis : quarantaines réduites

PHOTO BRYAN R. SMITH, AGENCE FRANCE-PRESSE Avec plus de 265 000 contaminations quotidiennes en moyenne depuis une semaine, les États-Unis font face à une inquiétante flambée record d’infections par la COVID-19 alimentée par le variant Omicron.

Avec plus de 265 000 contaminations quotidiennes en moyenne depuis une semaine, les États-Unis font face à une inquiétante flambée record d’infections par la COVID-19 alimentée par le variant Omicron. Pour le moment, si la courbe des hospitalisations est également en hausse avec environ 9000 nouveaux patients atteints de la COVID-19 hospitalisés chaque jour, cela reste encore loin des 16 500 hospitalisations par jour enregistrées début janvier cette année. Face à cette flambée des contaminations qui cloue les avions au sol, perturbe les restaurants et condamne des spectacles à l’annulation, l’administration Biden a décidé lundi de réduire de moitié la durée recommandée de quarantaine pour les personnes atteintes de la COVID-19, de 10 à 5 jours pour les personnes asymptomatiques, et de 14 à 5 jours pour les cas contacts non vaccinés. Selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins, plus de 820 000 personnes ont succombé à la COVID-19 aux États-Unis depuis le début de la pandémie, ce qui en fait le pays le plus endeuillé au monde, suivi par le Brésil (618 705), l’Inde (480 592) et la Russie (307 022).

Chine : humiliation publique

PHOTO STRINGER, VIA REUTERS À Xi’an, en Chine, 13 millions d’habitants sont soumis à l’interdiction de sortir de chez eux depuis une semaine.

En Chine, on n’entend pas à rire avec le non-respect des mesures sanitaires. Quatre suspects accusés d’avoir mis en péril les règles anti-COVID-19 ont été contraints de parader dans les rues de Jingxi, près du Viêtnam, devant une foule nombreuse, a rapporté le quotidien local Les Nouvelles du Guangxi. Chaque suspect, menotté dans le dos, était escorté par deux policiers, également en combinaison blanche, et portait une pancarte avec son nom et sa photo, selon des images de l’évènement, réminiscence des humiliations publiques de la « Révolution culturelle ». Selon les données officielles, la Chine a pratiquement éradiqué le virus sur son sol depuis l’an dernier au prix de mesures radicales : limitation des vols internationaux, quarantaines obligatoires à l’arrivée, dépistages massifs et suivis des déplacements. À l’apparition de cas, le pays impose de stricts confinements, comme à Xi’an, où 13 millions d’habitants sont soumis à l’interdiction de sortir de chez eux depuis une semaine.