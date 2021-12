COVID-19

La troisième dose « est une évidence »

En raison de la « hausse fulgurante » du nombre de cas, Québec accélère la cadence de la vaccination. Les personnes de 18 ans et plus seront admissibles à la troisième dose au cours des prochaines semaines, a annoncé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, lors d’un point de presse tenu à Montréal.