COVID-19

Travailleurs essentiels infectés par la COVID-19

Des scénarios de retour au travail présentés par Québec

Quels travailleurs, après combien de temps et dans quel contexte, pourront retourner au travail plus tôt malgré un diagnostic positif de COVID-19 ? Québec a présenté mercredi les grandes lignes de ce plan qui vise à éviter les ruptures de services dans le réseau de la santé et dans les services essentiels offerts à la population.