L’Ontario a signalé mercredi 10 436 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès supplémentaires dus au virus.

La Presse Canadienne

Le décompte quotidien des infections a battu le record établi le jour de Noël, qui était de 10 412 cas.

Les données provinciales montrent que 190 personnes sont actuellement aux soins intensifs en raison de la maladie, dont 104 personnes sous ventilateurs.

Au total, la province compte 726 hospitalisations.

Un site internet du gouvernement indique que 10 % des hôpitaux ne soumettent pas de données quotidiennes et que le nombre de patients hospitalisés devrait augmenter.

Ce sont 81 % de tous les résidents âgés de cinq ans et plus qui ont reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 et 86 % qui ont reçu au moins une injection.