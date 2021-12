Québec rapporte 13 149 nouveaux cas de COVID-19 mardi, ainsi que 10 décès supplémentaires. Les hospitalisations sont en hausse, puisque 102 de plus ont été recensées.

Lila Dussault La Presse

Les 13 149 nouveaux cas portent la moyenne quotidienne à 10 103. La tendance est ainsi en hausse de 136 % sur une semaine.

Du côté des décès, les 10 décès supplémentaires portent la moyenne quotidienne à 7. La tendance est ainsi en hausse sur une semaine.

Au total, 804 personnes sont hospitalisées en raison des suites de la COVID-19, soit 102 de plus que la veille. Ça représente une hausse de 81 % sur une semaine. De ce nombre, 122 se trouvent aux soins intensifs, soit sept de plus que la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs est en hausse de 39 %.

51 500 prélèvements ont aussi été réalisés le 27 décembre.

En ce qui concerne la vaccination, 89,4 % de la population québécoise de 12 ans et plus est considérée comme adéquatement vaccinée. Pour toute la population, ce pourcentage baisse à 78,5 %. Ce sont 88 309 nouvelles doses du vaccin qui ont été administrées aux Québécois, portant le total de doses administrées à la population au Québec et hors Québec à 15 148 869.

Au total, 84,8 % des Québécois ont reçu une dose d’un vaccin contre la COVID-19, 77,7 % ont reçu deux doses et 13,6 % ont reçu les trois doses.

Jusqu’à maintenant, ce sont 77 % des résidents en CHSLD et 84 % de ceux en RPA qui sont considérés adéquatement vaccinés et qui ont reçu une dose de rappel, indique les dernières données de l’Institut de santé publique du Québec (INSPQ).

Il est à noter que des détails techniques concernant le retour au travail des travailleurs de la santé positifs à la COVID-19 et asymptomatiques seront dévoilés mercredi lors d’une séance d’information.

Avec la collaboration de Pierre-André Normandin, La Presse.