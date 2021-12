Afin d’éviter de délester davantage, des travailleurs de la santé atteints de la COVID-19, mais asymptomatiques, pourront travailler « sous certaines conditions », a annoncé mardi Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux. Québec accélère la cadence de la vaccination, en rendant éligibles à la troisième dose les gens âgés de 18 ans et plus à compter du 4 janvier.

Florence Morin-Martel La Presse

Des travailleurs de la santé déclarés positifs et asymptomatiques pourront travailler, selon « une liste de priorités, mais aussi une gestion des risques », a soutenu Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux. « Ça va être du cas par cas, en fonction de chacune des situations propres à chaque région », a-t-il précisé. Cette nouvelle mesure vise à s’étendre à tous les travailleurs essentiels. Les détails seront dévoilés dans les prochains jours.

« Hier, environ 7000 travailleurs étaient absents et dans les prochains jours ce seront 10 000 travailleurs », a souligné le ministre Dubé. Ce dernier a précisé que la nouvelle mesure vise à éviter de se rendre au « dernier niveau de délestage, soit seulement les soins critiques ». Le fait de délester davantage causerait des « dommages permanents pour les usagers », a-t-il fait valoir.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Mardi, la province a recensé 12 833 nouveaux cas de COVID-19 et 702 hospitalisations, soit 88 de plus que la veille.

Christian Dubé a annoncé que les gens âgés de 18 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour la troisième dose, à compter du 4 janvier. L’ouverture des plages horaires aux différents groupes se fera par tranche de cinq ans jusqu’au 21 janvier. « On va continuer d’accélérer la vaccination avec deux à trois millions de personnes vaccinées par mois », a indiqué le ministre. À ce rythme, « l’entièreté de la population » aura reçu sa dose de rappel au mois de mars, a-t-il soutenu.

Depuis lundi, les gens âgés de 60 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour leur troisième injection. Un intervalle de trois mois entre l’administration de la deuxième et de la troisième dose est recommandé. Certaines catégories de citoyens sont déjà admissibles à la dose de rappel, les personnes immunosupprimées, les travailleurs de la santé et les femmes enceintes.

Le premier ministre François Legault âgé de 64 ans a d’ailleurs reçu sa troisième dose de vaccin lundi.

Il y a une semaine, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, avait d’ailleurs demandé au gouvernement canadien de déployer les Forces armées canadiennes, ainsi que d’autres organisations, pour « contribuer à la vaccination de masse ».

Le fédéral répondra présent aux demandes d’aide du Québec pour la vaccination contre la COVID-19, a annoncé mardi le ministre de la Protection civile, Bill Blair, sur Twitter.

Le ministre Blair a affirmé mardi sur Twitter que « nous avons approuvé cette demande d’aide fédérale ».

« Nos officiels discutent avec leurs homologues (provinciaux) pour clarifier les besoins spécifiques, et nous partagerons plus de détails bientôt », a-t-il ajouté.

Avec Clara Descurninges, La Presse Canadienne