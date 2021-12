COVID-19

Des milliers de vols annulés dans le monde

Le variant Omicron continue de jouer les trouble-fêtes : les annulations de vols se sont multipliées la veille et le jour de Noël, au grand dam de nombreux voyageurs de par le monde. Au moins 5076 vols n’ont pas eu lieu vendredi et samedi, selon FlightAware. Le site prévoyait également plus de 900 annulations ce dimanche.